Европейская комиссия намерена предъявить Apple обвинения в подавлении конкуренции в магазине мобильных приложений. Это первый раз, когда регуляторы ЕС использовали новые цифровые правила для нападения на группу крупных технологических компаний, пишет Financial Times, передает УНН.

Детали

Европейская комиссия установила, что производитель iPhone не выполняет обязательств, которые позволяют разработчикам приложений "направлять" пользователей к предложениям за пределами своего App Store, не взимая с них комиссии, по словам трех человек, близко знакомых с ходом расследования.

Обвинения станут первыми, предъявленными технологической компании в соответствии с Законом о цифровых рынках, знакового закона, призванного заставить влиятельных "онлайн-контроллеров" открыть свой бизнес для конкуренции в ЕС.

Объявление об обвинениях против Apple ожидают в ближайшие недели, сообщили два человека, знакомые с делом.

Эти люди заявили, что регулирующие органы сделали только предварительные выводы, и Apple все еще может принять меры по исправлению своей практики, что затем может привести к тому, что регулирующие органы переоценят любое окончательное решение. Они добавили, что время любого объявления также может измениться.

Если будет установлено, что Apple нарушает DMA, ей грозят ежедневные штрафы за несоблюдение в размере до 5 процентов от ее среднего дневного мирового оборота, который сейчас составляет чуть более 1 миллиарда долларов.

Дополнение

В январе Apple объявила об исторических изменениях в своем мобильном программном обеспечении iOS, App Store и браузере Safari в ЕС.

Изменения были попыткой успокоить регулирующие органы в Брюсселе и означали, что Apple позволит пользователям получать доступ к конкурирующим магазинам приложений и загружать приложения из других источников. Изменения также предусматривали сокращение комиссии, уплачиваемой компаниями, использующими App Store для продажи цифровых товаров и услуг, с 30 до 17 процентов.

Apple становится первым в мире брендом стоимостью $1 трлн