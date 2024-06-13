Американская компания Apple стала первой в мире со стоимостью бренда в более 1 трлн долларов США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные исследования компании Kantar's BrandZ, передает УНН.

Детали

По сравнению с прошлым годом стоимость бренда американского технологического гиганта выросла на 15%. В целом производитель популярных iPhone уже третий год подряд возглавляет рейтинг самых дорогих брендов в мире.

Второе и третье место в рейтинге занимают другие американские техгиганты - Google Alphabet с 753 миллиардов долларов и Microsoft с 713 миллиардов долларов соответственно.

Новичком в нынешней топдесятке стала американская компания Oracle, которая предлагает облачные сервисы на основе искусственного интеллекта. Она заняла девятое место, стоимость бренда компании выросла на 58% - до 145 миллиардов долларов.

Исследование охватывало более 4,3 млн интервью с потребителями о 21 тысяче брендов в 532 категориях.

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