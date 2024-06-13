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Apple стає першим у світі брендом вартістю $1 трлн

Apple стає першим у світі брендом вартістю $1 трлн

Київ • УНН

 • 30528 перегляди

Apple стає першим брендом вартістю понад 1 трильйон доларів, при цьому вартість бренду зросла на 15% порівняно з минулим роком.

Американська компанія Apple стала першою у світі із вартістю бренду у понад 1 трлн доларів США. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані дослідження компанії Kantar's BrandZ, передає УНН.

Деталі

Порівняно з минулим роком вартість бренду американського технологічного гіганта зросла на 15%. Загалом виробник популярних iPhone вже третій рік поспіль очолює рейтинг найдорожчих брендів у світі.

Друге й третє місце у рейтингу посідають інші американські техгіганти - Google Alphabet із 753 мільярдів доларів та Microsoft із 713 мільярдів доларів відповідно.

Новачком у цьогорічній топдесятці стала американська компанія Oracle, яка пропонує хмарні сервіси на основі штучного інтелекту. Вона посіла дев’яте місце, вартість бренду компанії зросла на 58% - до 145 мільярдів доларів.

Дослідження охоплювало понад 4,3 млн інтерв’ю зі споживачами про 21 тисячу брендів у 532 категоріях.

Маск погрожує заборонити пристрої Apple через інтеграцію штучного інтелекту компанією11.06.24, 04:21 • 29479 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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