Apple стане першою техкомпанією, якій висунуть звинувачення за цифровим законодавством ЄС
Київ • УНН
Компанія Apple звинувачується регуляторами ЄС у придушенні конкуренції у своєму магазині мобільних додатків, що стало першою справою за новими цифровими правилами, спрямованими проти технологічних гігантів.
Європейська комісія має намір пред'явити Apple звинувачення в придушенні конкуренції в магазині мобільних додатків. Це перший раз, коли регулятори ЄС використовували нові цифрові правила для нападу на групу великих технологічних компаній, пише Financial Times, передає УНН.
Деталі
Європейська комісія встановила, що виробник iPhone не виконує зобов'язань, які дають змогу розробникам додатків "направляти" користувачів до пропозицій за межами свого App Store, не стягуючи з них комісії, за словами трьох осіб, близько знайомих із перебігом розслідування.
Звинувачення стануть першими, пред'явленими технологічній компанії відповідно до Закону про цифрові ринки, знакового закону, покликаного змусити впливових "онлайн-контролерів" відкрити свій бізнес для конкуренції в ЄС.
Оголошення про звинувачення проти Apple очікують найближчими тижнями, повідомили дві людини, знайомі зі справою.
Ці люди заявили, що регулюючі органи зробили лише попередні висновки, і Apple все ще може вжити заходів щодо виправлення своєї практики, що потім може призвести до того, що регулюючі органи переоцінять будь-яке остаточне рішення. Вони додали, що час будь-якого оголошення також може змінитися.
Якщо буде встановлено, що Apple порушує DMA, їй загрожують щоденні штрафи за недотримання в розмірі до 5 відсотків від її середнього денного світового обігу, який наразі становить трохи більше 1 мільярда доларів.
Доповнення
У січні Apple оголосила про історичні зміни у своєму мобільному програмному забезпеченні iOS, App Store і браузері Safari в ЄС.
Зміни були спробою заспокоїти регулюючі органи в Брюсселі і означали, що Apple дозволить користувачам отримувати доступ до конкуруючих магазинів застосунків і завантажувати застосунки з інших джерел. Зміни також передбачали скорочення комісії, сплачуваної компаніями, що використовують App Store для продажу цифрових товарів і послуг, з 30 до 17 відсотків.
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