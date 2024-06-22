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Apple відкладає продажі смартфонів з AI-функціями в ЄС через законодавчі обмеження

Київ • УНН

 • 56623 перегляди

Apple затримує продажі смартфонів із підтримкою штучного інтелекту в ЄС через проблеми із законодавством про цифровий ринок.

Apple відкладає продажі смартфонів з AI-функціями в ЄС через законодавчі обмеження

Apple відкладає продажі смартфонів з функціями штучного інтелекту в ЄС. Про це повідомляє Apple, передає УНН.

Деталі

Технологічний гігант Apple повідомив про відкладення продажів своїх смартфонів з інтегрованими функціями штучного інтелекту в країнах ЄС через законодавство про цифровий ринок (DMA). Це рішення було прийняте після анонсу Apple Intelligence у червні, що передбачає інтеграцію штучного інтелекту ChatGPT від OpenAI у телефони Apple до кінця року.

Законодавство ЄС накладає зобов’язання на компанії, що мають домінуюче становище на ринку, аби їхня позиція не ставала непропорційно вищою. Apple заявила про намір співпрацювати з Європейською комісією для знаходження рішення, яке дозволить впровадити нові функції без ризику для безпеки даних користувачів.

Раніше цього року Apple зобов'язалася дотримуватися вимог DMA. Очікується, що Комісія найближчим часом оголосить, чи відповідають зміни, внесені Apple, вимогам закону. Проте, комісар з питань конкуренції Маргрете Вестагер вже зазначила, що заходи Apple можуть бути недостатніми.

Apple стане першою техкомпанією, якій висунуть звинувачення за цифровим законодавством ЄС15.06.24, 00:55 • 43013 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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