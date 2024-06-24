ЄС може оштрафувати Apple на мільйони доларів за порушення закону про цифрові ринки

Європейська комісія підозрює, що компанія Apple за допомогою свого магазину застосунків Apple Store "незаконно пригнічує конкуренцію". Тепер компанії загрожує штраф у розмірі до 10% від світового річного доходу. Про це пише УНН з посиланням на заяву Єврокомісії.

Деталі

Регулятори в Брюсселі вважають, що виробник забороняє розробникам вільно повідомляти своїм користувачам у застосунках про альтернативні способи оплати.

Окрім того, Єврокомісія розслідує законність вимог Apple, яка зобов'язує розробників платити 50 центів за кожен встановлений застосунок зі сторонніх магазинів застосунків, якщо їхнім застосунком користуються понад 1 мільйон осіб.

Попередні висновки комісії мають бути остаточно сформульовані протягом одного року з моменту початку офіційного розслідування в березні.

Новим гаслом Apple має стати "діяти інакше". Сьогодні ми робимо подальші кроки, щоб переконатися, що Apple дотримується правил DMA

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Єврокомісія оголосить результати розслідування до 25 березня 2025 року. Якщо Apple визнають винною, їй загрожує штраф у розмірі до 10% від її світового річного доходу, а це означає, що будь-який штраф може обчислюватися десятками мільярдів доларів.

У разі повторення порушення штрафи можуть зрости до 20%.

Доповнення

Як зауважили, у Financial Times, в Apple заявила, що "внесла низку змін відповідно до DMA у відповідь на відгуки розробників і Європейської комісії".

Ми впевнені, що наш план відповідає закону, і, за нашими оцінками, понад 99 відсотків розробників платитимуть Apple таку саму або меншу винагороду за новими умовами ведення бізнесу, які ми створили