ЕС хочет удвоить импорт электроэнергии из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Европейский Союз намерен в ближайшее время удвоить импорт украинской электроэнергии. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон накануне, пишет УНН.
Цитата
"Первые трансграничные коммерческие обмены электроэнергией начались в конце июня с Румынией, а в июле была Словакия. Торговая мощность ограничена 100 МВт, но Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E) собирается на этой неделе, чтобы принять решение об удвоении этого объема", - сказала Симсон.
Детали
Еврокомиссар указала, что расширение торговли электроэнергией позволит Украине получить столь необходимые доходы, чтобы компенсировать последствия войны. "ЕС это даст дополнительную доступную электроэнергию в то время, когда цены высоки, и мы сокращаем потребление газа везде, где это возможно, чтобы покончить с нашей зависимостью от россии", - отметила Симсон.
"Я и дальше буду поддерживать дальнейшие шаги к полномасштабной торговле электроэнергией с Украиной", - подчеркнула еврокомиссар.
Дополнение
Украина готова заместить для Европы 5-6 млрд куб. м российского газа за счет экспорта электроэнергии.
Так, 30 июня заработал энергетический безвиз с ЕС – Украина начала экспорт электроэнергии в Румынию, и только за первый день заработала на этом 10 млн грн.
Украина стремится в перспективе довести пропускную способность для экспорта электроэнергии в страны Европы до 6 ГВт с нынешних 1,7 ГВт.