Україна прагне наростити можливості експорту електроенергії до Європи більш ніж утричі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Україна прагне у перспективі довести пропускну спроможність для експорту електроенергії у країни Європи до 6ГВт з нинішніх 1,7 ГВт. На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону, пише УНН.
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“Україна має шалений потенціал в експорті. Технічно зараз ми вже маємо технічні можливості експортувати близько 1700 МВт. А в перспективі хочемо збільшити кількість перетинів між Україною і нашими сусідами до близько 6 ГВт. Сьогодні тільки початок, і ми хочемо збільшити цей потенціал до максимуму”, - зазначив міністр, якого цитує пресслужба Міненерго.
Деталі
Галущенко підкреслив, що частка “зеленої” електроенергії в енергоміксі України становить близько 70%, тоді як середній показник у країнах Європи – 63%. Особливо важливим у цьому ключі є нещодавнє рішення Європейського парламенту, яке віднесло атомну енергетику до "зеленої" таксономії.
“Сьогодні Україна – друга країна в Європі за потужністю атомної генерації, що дає нам дуже важливі перспективи щодо експорту”, - додав міністр.
Галущенко підкреслив, що ще одним оптимістичним фактором у цьому питанні є досягнуті вже під час війни домовленості між українським НАЕК "Енергоатом" та американською компанією Westinghouse щодо будівництва нових атомних енергоблоків.
“Продаючи свою електроенергію за кордон, ми по-перше отримуємо кошти всередину країни, а по-друге, допомагаємо Європі позбутися енергетичної залежності від росіян”, - резюмував очільник Міненерго.
Доповнення
30 червня запрацював енергетичний безвіз із ЄС - Україна розпочала експорт електроенергії до Румунії, і лише за перший день заробила на цьому 10 млн грн.