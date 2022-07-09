Україна прагне наростити можливості експорту електроенергії до Європи більш ніж утричі

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 32115 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 77929 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 118494 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 169991 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 167636 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 168710 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 146559 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115049 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108321 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 306299 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.9 м/с
93 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 90709 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 178872 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

1 квітня, 14:01 • 77136 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

1 квітня, 14:01 • 65368 перегляди

Через погодні умови та близькі вибухи: у Харкові замінили прапор на найвищому флагштоку

1 квітня, 15:15 • 36597 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 178872 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 306300 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 567933 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 511999 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 712809 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 33943 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 90709 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 119310 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 142335 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 155894 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Україна прагне наростити можливості експорту електроенергії до Європи більш ніж утричі

Україна прагне наростити можливості експорту електроенергії до Європи більш ніж утричі

Київ • УНН

 • 137033 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Україна прагне у перспективі довести пропускну спроможність для експорту електроенергії у країни Європи до 6ГВт з нинішніх 1,7 ГВт. На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону, пише УНН.

Цитата

“Україна має шалений потенціал в експорті. Технічно зараз ми вже маємо технічні можливості експортувати близько 1700 МВт. А в перспективі хочемо збільшити кількість перетинів між Україною і нашими сусідами до близько 6 ГВт. Сьогодні тільки початок, і ми хочемо збільшити цей потенціал до максимуму”, - зазначив міністр, якого цитує пресслужба Міненерго.

Деталі

Галущенко підкреслив, що частка “зеленої” електроенергії в енергоміксі України становить близько 70%, тоді як середній показник у країнах Європи – 63%. Особливо важливим у цьому ключі є нещодавнє рішення Європейського парламенту, яке віднесло атомну енергетику до "зеленої" таксономії.

“Сьогодні Україна – друга країна в Європі за потужністю атомної генерації, що дає нам дуже важливі перспективи щодо експорту”, - додав міністр.

Галущенко підкреслив, що ще одним оптимістичним фактором у цьому питанні є досягнуті вже під час війни домовленості між українським НАЕК "Енергоатом" та американською компанією Westinghouse щодо будівництва нових атомних енергоблоків.

“Продаючи свою електроенергію за кордон, ми по-перше отримуємо кошти всередину країни, а по-друге, допомагаємо Європі позбутися енергетичної залежності від росіян”, - резюмував очільник Міненерго.

Доповнення

30 червня запрацював енергетичний безвіз із ЄС - Україна розпочала експорт електроенергії до Румунії, і лише за перший день заробила на цьому 10 млн грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$85,223.20
Золото
$3,147.50
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,914.07