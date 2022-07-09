Україна прагне наростити можливості експорту електроенергії до Європи більш ніж утричі

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“Україна має шалений потенціал в експорті. Технічно зараз ми вже маємо технічні можливості експортувати близько 1700 МВт. А в перспективі хочемо збільшити кількість перетинів між Україною і нашими сусідами до близько 6 ГВт. Сьогодні тільки початок, і ми хочемо збільшити цей потенціал до максимуму”, - зазначив міністр, якого цитує пресслужба Міненерго.

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Галущенко підкреслив, що частка “зеленої” електроенергії в енергоміксі України становить близько 70%, тоді як середній показник у країнах Європи – 63%. Особливо важливим у цьому ключі є нещодавнє рішення Європейського парламенту, яке віднесло атомну енергетику до "зеленої" таксономії.

“Сьогодні Україна – друга країна в Європі за потужністю атомної генерації, що дає нам дуже важливі перспективи щодо експорту”, - додав міністр.

Галущенко підкреслив, що ще одним оптимістичним фактором у цьому питанні є досягнуті вже під час війни домовленості між українським НАЕК "Енергоатом" та американською компанією Westinghouse щодо будівництва нових атомних енергоблоків.

“Продаючи свою електроенергію за кордон, ми по-перше отримуємо кошти всередину країни, а по-друге, допомагаємо Європі позбутися енергетичної залежності від росіян”, - резюмував очільник Міненерго.

Доповнення

30 червня запрацював енергетичний безвіз із ЄС - Україна розпочала експорт електроенергії до Румунії, і лише за перший день заробила на цьому 10 млн грн.