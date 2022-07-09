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Украина стремится нарастить возможности экспорта электроэнергии в Европу более чем в три раза

Украина стремится нарастить возможности экспорта электроэнергии в Европу более чем в три раза

Киев • УНН

 • 137031 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Украина стремится в перспективе довести пропускную способность для экспорта электроэнергии в страны Европы до 6 ГВт с нынешних 1,7 ГВт. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

Цитата

“Украина имеет огромный потенциал в экспорте. Технически сейчас уже есть технические возможности экспортировать около 1700 МВт. А в перспективе хотим увеличить количество связей между Украиной и нашими соседями до около 6 ГВт. Сегодня только начало, и мы хотим увеличить этот потенциал до максимума”, - отметил министр, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.

Детали

Галущенко подчеркнул, что доля “зеленой” электроэнергии в энергомиксе Украины составляет около 70%, в то время как средний показатель в странах Европы – 63%. Особенно важно в этом ключе недавнее решение Европейского парламента, которое отнесло атомную энергетику к "зеленой" таксономии.

“Сегодня Украина – вторая страна в Европе по мощности атомной генерации, что дает нам очень важные перспективы экспорта”, - добавил министр.

Галущенко подчеркнул, что еще одним оптимистическим фактором в этом вопросе являются достигнутые уже во время войны договоренности между украинским НАЭК "Энергоатом" и американской компанией Westinghouse по строительству новых атомных энергоблоков.

“Продавая свою электроэнергию за границу, мы во-первых получаем средства внутрь страны, а во-вторых, помогаем Европе избавиться от энергетической зависимости от россиян”, - резюмировал глава Минэнерго.

Дополнение

30 июня заработал энергетический безвиз с ЕС – Украина начала экспорт электроэнергии в Румынию, и только за первый день заработала на этом 10 млн грн.

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