Украина стремится нарастить возможности экспорта электроэнергии в Европу более чем в три раза
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Украина стремится в перспективе довести пропускную способность для экспорта электроэнергии в страны Европы до 6 ГВт с нынешних 1,7 ГВт. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире национального телемарафона, пишет УНН.
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“Украина имеет огромный потенциал в экспорте. Технически сейчас уже есть технические возможности экспортировать около 1700 МВт. А в перспективе хотим увеличить количество связей между Украиной и нашими соседями до около 6 ГВт. Сегодня только начало, и мы хотим увеличить этот потенциал до максимума”, - отметил министр, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.
Детали
Галущенко подчеркнул, что доля “зеленой” электроэнергии в энергомиксе Украины составляет около 70%, в то время как средний показатель в странах Европы – 63%. Особенно важно в этом ключе недавнее решение Европейского парламента, которое отнесло атомную энергетику к "зеленой" таксономии.
“Сегодня Украина – вторая страна в Европе по мощности атомной генерации, что дает нам очень важные перспективы экспорта”, - добавил министр.
Галущенко подчеркнул, что еще одним оптимистическим фактором в этом вопросе являются достигнутые уже во время войны договоренности между украинским НАЭК "Энергоатом" и американской компанией Westinghouse по строительству новых атомных энергоблоков.
“Продавая свою электроэнергию за границу, мы во-первых получаем средства внутрь страны, а во-вторых, помогаем Европе избавиться от энергетической зависимости от россиян”, - резюмировал глава Минэнерго.
Дополнение
30 июня заработал энергетический безвиз с ЕС – Украина начала экспорт электроэнергии в Румынию, и только за первый день заработала на этом 10 млн грн.