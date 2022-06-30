Енергетичний безвіз із ЄС запрацював: Україна розпочала експорт електроенергії до Румунії

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"Усього через три місяці після отримання енергетичного безвізу почався довгоочікуваний експорт української електроенергії в Європу! Сьогодні з першої години ночі такий експорт пішов у напрямку Румунії. Початковий обсяг складає 100 МВт", - зазначив Шмигаль у Telegram.

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За даними голови уряду, енергетичний безвіз із ЄС, який запрацював у березні цього року, дає свій дуже осяжний та практичний результат.

"Лише за перший день державне підприємство "Укренерго" заробило 10 млн грн на продажі доступу до міждержавного перетину. Потенціал експорту української електроенергії в Європу складає до 2,5 ГВт. За таким сценарієм держава зможе отримувати більше 70 млрд грн на рік", - вказав Прем'єр.

Раніше

У Міненерго анонсували, що Україна з 30 червня розпочне комерційний обмін електроенергією з Євросоюзом.