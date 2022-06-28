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Україна цього тижня розпочне комерційний обмін електроенергією з ЄС – Галущенко

Україна цього тижня розпочне комерційний обмін електроенергією з ЄС – Галущенко

Київ • УНН

 • 114486 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Україна з 30 червня розпочне комерційний обмін електроенергією з Євросоюзом. Про це написав у Twitter міністр енергетики країни Герман Галущенко, передає УНН.

Цитата

"Офіційно! З 30 червня Україна розпочне комерційний обмін електроенергією з ЄС. Важливий крок на шляху до припинення залежності від російських копалин, зміцнення незалежності та стабільності енергетичних секторів", - написав Галущенко.

Деталі

Галущенко також висловив подяку Єврокомісії, Європейській мережі операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E) та Енергетичній спільноті за відмінну співпрацю, а також Єврокомісару з питань енергетики Кадрі Сімсон, Гендиректору Energy4Europe Дітте Юул Йоргенсен та голові ради директорів ENTSO E Йоахіму Ванцетті за їхню щиру підтримку.

Нагадаємо

У середині березня Україна приєдналася до Єдиної енергосистеми Європи ENTSO-E.

8 червня стало відомо, що Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E) домовилася про кроки щодо відкриття торгівлі електроенергією з Україною.

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