Україна цього тижня розпочне комерційний обмін електроенергією з ЄС – Галущенко

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"Офіційно! З 30 червня Україна розпочне комерційний обмін електроенергією з ЄС. Важливий крок на шляху до припинення залежності від російських копалин, зміцнення незалежності та стабільності енергетичних секторів", - написав Галущенко.

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Галущенко також висловив подяку Єврокомісії, Європейській мережі операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E) та Енергетичній спільноті за відмінну співпрацю, а також Єврокомісару з питань енергетики Кадрі Сімсон, Гендиректору Energy4Europe Дітте Юул Йоргенсен та голові ради директорів ENTSO E Йоахіму Ванцетті за їхню щиру підтримку.

Нагадаємо

У середині березня Україна приєдналася до Єдиної енергосистеми Європи ENTSO-E.

8 червня стало відомо, що Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E) домовилася про кроки щодо відкриття торгівлі електроенергією з Україною.