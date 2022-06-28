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Украина на этой неделе начнет коммерческий обмен электроэнергией с ЕС – Галущенко

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июня. УНН. Украина с 30 июня начнет коммерческий обмен электроэнергией с Евросоюзом. Об этом написал в Twitter министр энергетики страны Герман Галущенко, передает УНН.

Цитата

"Официально! С 30 июня Украина приступит к коммерческому обмену электроэнергией с ЕС. Важный шаг на пути к прекращению зависимости от российских ископаемых, укреплению независимости и стабильности энергетических секторов", - написал Галущенко.

Детали

Галущенко также выразил благодарность Еврокомиссии, Европейской сети операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO-E) и Энергетическому сообществу за отличное сотрудничество, а также Еврокомиссару по вопросам энергетики Кадри Симсон, Гендиректору Energy4Europe Дитте Юул Йоргенсен и председателю совета директоров ENTSO E Йоахиму Ванцетти за их искреннюю поддержку.

Напомним

В середине марта Украина присоединилась к Единой энергосистеме Европы ENTSO-E.

8 июня стало известно, что Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO-E) договорилась о шагах по открытию торговли электроэнергией с Украиной.

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