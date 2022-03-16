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"Украина стала членом "энергетического Евросоюза". Завершилось объединение украинской и европейской энергосистем. Теперь наша электроэнергия течет в Европу, а европейская - в Украину. Спасибо членам ЕС, лично Урсуле фон дер Ляен, Кадри Симсон и всем, благодаря кому у нас теперь единая энергосистема!" - написал Зеленский.

Украина стала членом "энергетического Евросоюза". Завершилось объединение Украинской и европейской энергосистем. Теперь наша электроэнергия течет в, а европейская - В. Спасибо членам , лично@vonderleyen,@KadriSimsonи всем, благодаря кому у нас теперь единая энергосистема!

Напомним

Первый этап испытания объединенной энергетической системы Украины (ОЭС) в изолированном от энергосистем России и Беларуси режиме состоялся 24-26 февраля 2022 года.

Такое испытание потребовалось для дальнейшего решения синхронизации украинской энергосистемы с европейской ENTSO-E.

ENTSO-E — европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии, объединяющая 43 оператора в 36 странах европейского континента.