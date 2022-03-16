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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 2820 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Україна стала членом енергетичного Євросоюзу

Україна стала членом енергетичного Євросоюзу

Київ • УНН

 • 152195 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Україна приєдналася до Єдиної енергосистеми Європи (ENTSO-E). Про це у Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує УНН.

Цитата

"Україна стала членом "енергетичного Євросоюзу". Завершилось об’єднання української та європейської енергосистем. Тепер наша електроенергія тече в Європу, а європейська – в Україну. Дякую членам ЄС, особисто Урсулі фон дер Ляєн, Кадрі Сімсон і всім, завдяки кому у нас тепер єдина енергосистема!" — написав Зеленський.

Україна стала членом «енергетичного Євросоюзу». Завершилось об’єднання української та європейської енергосистем. Тепер наша електроенергія тече в, а європейська – в . Дякую членам , особисто @vonderleyen, @KadriSimson і всім, завдяки кому у нас тепер єдина енергосистема!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2022

Нагадаємо

Перший етап випробування об’єднаної енергетичної системи України  (ОЕС) в ізольовоному від енергосистем Росії та Білорусі режимі відбувся 24-26 лютого 2022 року. 

Таке випробування потрібне було для подальшого рішення щодо синхронізації української енергосистеми з європейською ENTSO-E.

ENTSO-E — європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, що об’єднує 43 оператори у 36 країнах європейського континенту.

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