Україна стала членом енергетичного Євросоюзу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Україна приєдналася до Єдиної енергосистеми Європи (ENTSO-E). Про це у Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує УНН.
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"Україна стала членом "енергетичного Євросоюзу". Завершилось об’єднання української та європейської енергосистем. Тепер наша електроенергія тече в Європу, а європейська – в Україну. Дякую членам ЄС, особисто Урсулі фон дер Ляєн, Кадрі Сімсон і всім, завдяки кому у нас тепер єдина енергосистема!" — написав Зеленський.
Україна стала членом «енергетичного Євросоюзу». Завершилось об’єднання української та європейської енергосистем. Тепер наша електроенергія тече в, а європейська – в . Дякую членам , особисто @vonderleyen, @KadriSimson і всім, завдяки кому у нас тепер єдина енергосистема!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2022
Нагадаємо
Перший етап випробування об’єднаної енергетичної системи України (ОЕС) в ізольовоному від енергосистем Росії та Білорусі режимі відбувся 24-26 лютого 2022 року.
Таке випробування потрібне було для подальшого рішення щодо синхронізації української енергосистеми з європейською ENTSO-E.
ENTSO-E — європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, що об’єднує 43 оператори у 36 країнах європейського континенту.