Енергосистема України працюватиме в ізольованому режимі 24-26 лютого: чому

Цитата

“На виконання Постанови НКРЕКП № 236 від 03.02.22 року, інформуємо, що перший етап випробування енергосистеми України в ізольованому від енергосистем Росії, Білорусі та мережі ENTSO-E режимі заплановано на 24-26 лютого 2022 року. На цей час ОЕС України буде об’єднано з „островом Бурштинської ТЕС“, дві частини енергосистеми України працюватимуть синхронно”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що робота в ізольованому режимі — випробування, яке проводиться в межах підготовки до синхронізації об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E. Воно передбачено Угодою про умови майбутнього об’єднання української та європейської енергосистем та має проводитися у два етапи: у зимовий та літній періоди.

“Випробування в ізольованому режимі і майбутня синхронізація енергосистеми України з енергосистемою континентальної Європи будуть здійснюватися в єдиному блоці регулювання з енергосистемою Молдови. Результати тестувань стануть підґрунтям для ухвалення рішення ENTSO-E про перехід на паралельну роботу з українською та молдовською енергосистемами”, — зазначається в повідомленні.

Повернення енергосистеми України на паралельну роботу із зазначеними енергосистемами заплановане на 27 лютого. Робота блоку регулювання “Україна-Молдова” в ізольованому режимі запланована 24-26 лютого.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що в Україні невдовзі проведуть тест на енергетичну незалежність. На три дні країна від’єднається від енергосистеми Росії та Білорусі.

Україна на тлі браку вугілля, необхідного для вироблення електроенергії, на початку опалювального сезону імпортувала певні обсяги з Білорусі. Можливість для імпорту електрики з РФ та Білорусі з’явилася з 1 листопада, після кількамісячної заборони та судової тяганини.

Зокрема, 25 січня Міненерго Білорусі повідомляло про аварійне постачання електроенергії в Україну.

Як писав УНН, Україна повинна від’єднати свої енергосистеми від Білорусі та РФ у 2022 році. Як повідомлялося, імпорт електроенергії з Білорусі та РФ буде становити загрозу для подальшої синхронізації України з європейською енергосистемою.

Цієї зими Об’єднана енергетична система (ОЕС) України мала пройти перший тестовий період роботи у ізольованому режимі, про що повідомляв міністр енергетики Герман Галущенко. Він вказував, що таке випробування необхідне для подальшого рішення щодо синхронізації української енергосистеми з європейською ENTSO-E. Синхронізація ОЕС в ENTSO-E запланована на 2023 рік.

ENTSO-E — європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, що об’єднує 43 оператори у 36 країнах європейського континенту.