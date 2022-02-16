Тест на енергонезалежність: Україна найближчим часом на три дні відключиться від енергосистеми Росії та Білорусі

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 58256 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 98942 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 107018 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 134762 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 141384 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 120058 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 136808 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 168335 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 179846 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215780 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
91 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 222184 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 300549 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 82440 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 59666 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 80534 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 300538 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 222174 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 310426 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 428283 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 678800 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 24643 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 80534 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 104559 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 141595 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 166134 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Тест на енергонезалежність: Україна найближчим часом на три дні відключиться від енергосистеми Росії та Білорусі

Тест на енергонезалежність: Україна найближчим часом на три дні відключиться від енергосистеми Росії та Білорусі

Київ • УНН

 • 32590 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. В Україні невдовзі проведуть тест на енергетичну незалежність. На три дні країна від’єднається від енергосистеми Росії та Білорусі. Про це під час телемарафону “UA разом” повідомила перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Найближчим часом Україну чекає знакова подія: Україна проведе тест на свою енергетичну незалежність. Ми на три дні від’єднаємося від енергосистеми Росії і Білорусі і доведемо собі та Європі, що ми здатні взагалі самостійно забезпечити енергонезалежність”, - повідомила вона.

Деталі

Міністр також додала, що енергосистема України “склала іспит”, має 15 блоків АЕС, які всі працюють на повну потужність та забезпечують енергетичну стійкість України.

Окрім того, Свириденко закцентувала увагу на тому, що Україна має більш ніж 1 млн тонн запасів вугілля, що є вдвічі більше у порівнянні з минулим роком.

“Дуже багато було дискусій з приводу газу. Тут теж важливо зосередити увагу - скільки є газу в газосховищах: у нас є десять і сім мільярда метрів кубічних природного газу в газосховищах України. Тож я думаю, що цей опалювальний сезон ми дуже спокійно проходимо”, - наголосила міністр.

Доповнення

Україна на тлі браку вугілля, необхідного для вироблення електроенергії, на початку опалювального сезону імпортувала певні обсяги з Білорусі. Можливість для імпорту електрики з РФ та Білорусі з’явилася з 1 листопада, після кількамісячної заборони та судової тяганини.

Зокрема, 25 січня Міненерго Білорусі повідомляло про аварійне постачання електроенергії в Україну.

Як писав УНН, Україна повинна від'єднати свої енергосистеми від Білорусі та РФ у 2022 році. Як повідомлялося, імпорт електроенергії з Білорусі та РФ буде становити загрозу для подальшої синхронізації України з європейською енергосистемою.

Цієї зими Об'єднана енергетична система (ОЕС) України мала пройти перший тестовий період роботи у ізольованому режимі, про що повідомляв міністр енергетики Герман Галущенко. Він вказував, що таке випробування необхідне для подальшого рішення щодо синхронізації української енергосистеми з європейською ENTSO-E. Синхронізація ОЕС в ENTSO-E запланована на 2023 рік.

ENTSO-E - європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, що об'єднує 43 оператори у 36 країнах європейського континенту.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$85,304.00
Золото
$3,159.65
Tesla
$261.48
Brent
$74.33
S&P 500
$5,607.25
Газ TTF
$41.34
Ethereum
$1,872.70