Тест на енергонезалежність: Україна найближчим часом на три дні відключиться від енергосистеми Росії та Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. В Україні невдовзі проведуть тест на енергетичну незалежність. На три дні країна від’єднається від енергосистеми Росії та Білорусі. Про це під час телемарафону “UA разом” повідомила перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, передає кореспондент УНН.
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“Найближчим часом Україну чекає знакова подія: Україна проведе тест на свою енергетичну незалежність. Ми на три дні від’єднаємося від енергосистеми Росії і Білорусі і доведемо собі та Європі, що ми здатні взагалі самостійно забезпечити енергонезалежність”, - повідомила вона.
Деталі
Міністр також додала, що енергосистема України “склала іспит”, має 15 блоків АЕС, які всі працюють на повну потужність та забезпечують енергетичну стійкість України.
Окрім того, Свириденко закцентувала увагу на тому, що Україна має більш ніж 1 млн тонн запасів вугілля, що є вдвічі більше у порівнянні з минулим роком.
“Дуже багато було дискусій з приводу газу. Тут теж важливо зосередити увагу - скільки є газу в газосховищах: у нас є десять і сім мільярда метрів кубічних природного газу в газосховищах України. Тож я думаю, що цей опалювальний сезон ми дуже спокійно проходимо”, - наголосила міністр.
Доповнення
Україна на тлі браку вугілля, необхідного для вироблення електроенергії, на початку опалювального сезону імпортувала певні обсяги з Білорусі. Можливість для імпорту електрики з РФ та Білорусі з’явилася з 1 листопада, після кількамісячної заборони та судової тяганини.
Зокрема, 25 січня Міненерго Білорусі повідомляло про аварійне постачання електроенергії в Україну.
Як писав УНН, Україна повинна від'єднати свої енергосистеми від Білорусі та РФ у 2022 році. Як повідомлялося, імпорт електроенергії з Білорусі та РФ буде становити загрозу для подальшої синхронізації України з європейською енергосистемою.
Цієї зими Об'єднана енергетична система (ОЕС) України мала пройти перший тестовий період роботи у ізольованому режимі, про що повідомляв міністр енергетики Герман Галущенко. Він вказував, що таке випробування необхідне для подальшого рішення щодо синхронізації української енергосистеми з європейською ENTSO-E. Синхронізація ОЕС в ENTSO-E запланована на 2023 рік.
ENTSO-E - європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, що об'єднує 43 оператори у 36 країнах європейського континенту.