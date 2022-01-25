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15 марта, 19:03 • 106786 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 143594 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123678 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117177 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104954 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101562 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93419 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 124287 просмотра

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Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127313 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
Минэнерго Беларуси сообщило о начале аварийной поставки электроэнергии в Украину

Минэнерго Беларуси сообщило о начале аварийной поставки электроэнергии в Украину

Киев • УНН

 • 25576 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Беларусь осуществляет поставки электроэнергии Украине как аварийную помощь энергосистеме. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение белорусского Минэнерго.

Цитата

"Беларусь оказывает аварийную помощь украинской энергосистеме. Предоставление электрической мощности осуществляется на запрос украинской стороны 25 января с 11:00 до 18:00 в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи", - говорится в сообщении. При этом "максимальная мощность составит 150 МВт".

Детали

Ранее во вторник в Украине из-за срабатывания защиты отключился первый энергоблок Хмельницкой атомной электростанции. Также запланировано краткосрочное отключение энергоблока № 4 Запорожской АЭС от энергосистемы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина отсоединится от энергосистемы Беларуси и РФ в 2022 году - Минэнерго

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