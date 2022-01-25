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Спрацювання захисту і короткочасний ремонт: Енергоатом повідомив про відключення двох енергоблоків на АЕС

Спрацювання захисту і короткочасний ремонт: Енергоатом повідомив про відключення двох енергоблоків на АЕС

Київ • УНН

 • 37637 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Перший енергоблок Хмельницької АЕС відключено від енергомережі. Також заплановано короткострокове відключення енергоблока № 4 Запорізької АЕС від енергосистеми. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію “НАЕК “Енергоатом”.

Цитата:

“25 січня 2022 року о 04:22 енергоблок № 1 Хмельницької атомної електростанції відключили від мережі за фактом спрацювання диференційного захисту блочного трансформатора із подальшою роботою захисту реакторної установки. Жодних порушень меж та умов безпечної експлуатації немає, як і радіаційних змін, негативних наслідків для безпеки АЕС, персоналу та довкілля”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що створено комісію з розслідування причин події, призначені запобіжні заходи для мінімізації її наслідків.

“Попередня оцінка цієї події за шкалою INES — рівень "0“, тобто подія не несе ризиків для безпеки.Радіаційний стан на промисловому майданчику та в зоні спостереження ВП ХАЕС не зазнавав змін та відповідає нормальній експлуатації енергоблоків і не перевищує природних фонових значень”, — зазначається в повідомленні.

Другий енергоблок, як вказано, працює, його поточна потужність становить 640 МВт.

Окрім того, 25 січня 2022 року подано заявку на відключення від енергосистеми 4-го блока Запорізької атомної електростанції для усунення газової нещільності системи охолодження турбогенератора.

“За планом роботи триватимуть до сьомої години ранку 27 січня, після чого енергоблок знову підключать до енергосистеми”, — йдеться в повідомленні.

Наразі в роботі перебувають 6 енергоблоків Запорізької АЕС. Радіаційний фон в районі її розташування й у санітарно-захисній зоні становить 8–12 мікрорентген на годину, що відповідає природним значенням, вказали у НАЕК.

“Енергоатом” при цьому повідомляє, що з грудня 2021 року “НАЕК “Енергоатом” для забезпечення стабільного проходження осінньо-зимового періоду генерував електроенергію 14-ма енергоблоками із 15-ти наявних. Наприкінці січня 2022-го планується підключення до енергосистеми 4-го блока Рівненської АЕС, де наразі завершується перевантаження ядерного палива.

НАЕК "Енергоатом" упродовж найближчих десяти днів планує, залежно від температури, розпочати роботу всіх 15 енергоблоків на АЕС, чого, в принципі, ніколи не було, заявив заступник голови ОП Ростислав Шурма напередодні.

Контекст

В Україні з початком опалювального сезону говорили про невиконання плану накопичення вугілля на ТЕС для виробництва електроенергії. При цьому Росія відмовилася експортувати в Україну вугілля, яке використовують на ТЕС для виробництва електрики.

На тлі такої ситуації Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі. Можливість для імпорту електрики з РФ та Білорусі з’явилася з 1 листопада, після кількамісячної заборони та судової тяганини.

Щоб уникнути дефіциту ресурсу та забезпечити склади паливом, Україна розпочала його імпорт, утому числі морем. Запаси вугілля на складах України зросли.

Також Україна в таких умовах зробила ставку на атомну генерацію.

Водночас, за даними Міненерго, у цьому опалювальному сезоні в Україні споживання електроенергії зросло майже на 6%

При цьому прем’єр Денис Шмигаль 15 грудня заявляв, що жодних віялових відключень споживачів від початку опалювального сезону не відбувалось. А кількагодинні відключення, які можуть мати місце в тому чи іншому місті, за його словами, — це “невідкладні ремонтні роботи на лініях електропередач, про які попереджають заздалегідь, або аварійні ситуації, пов’язані з погодними умовами”. У Міненерго вказували: якщо українцям і відключають електроенергію — не через дефіцит. Єдина причина відсутності в домівках українців електропостачання є проведення планових та аварійних ремонтів оператором систем розподілення, зазначали у міністерстві.

Однак, тривалість перерв в електропостачанні не повинна перевищувати сумарно 8 годин на добу у зимові місяці у разі неможливості забезпечення резервним живленням, зазначали у регуляторі — НКРЕКП.

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