Срабатывание защиты и кратковременный ремонт: Энергоатом сообщил об отключении двух энергоблоков на АЭС

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“25 января 2022 года в 04:22 энергоблок № 1 Хмельницкой атомной электростанции отключили от сети по факту срабатывания дифференциальной защиты блочного трансформатора с последующей работой защиты реакторной установки. Никаких нарушений границ и условий безопасной эксплуатации нет, как и радиационных изменений, негативных последствий для безопасности АЭС, персонала и окружающей среды”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что создана комиссия по расследованию причин происшествия, назначены меры для минимизации его последствий.

“Предварительная оценка этого события по шкале INES — уровень "0“, то есть событие не несет рисков для безопасности. Радиационное состояние на промышленной площадке и в зоне наблюдения ХАЭС не претерпело изменений и соответствует нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых значений”, — отмечается в сообщении.

Второй энергоблок, как указано, работает, его текущая мощность составляет 640 МВт.

Кроме того, 25 января 2022 года подана заявка на отключение от энергосистемы 4-го блока Запорожской атомной электростанции для устранения газовой неплотности системы охлаждения турбогенератора.

“По плану работы продлятся до семи часов утра 27 января, после чего энергоблок снова подключат к энергосистеме”, — говорится в сообщении.

Сейчас в работе находятся 6 энергоблоков Запорожской АЭС. Радиационный фон в районе ее расположения и в санитарно-защитной зоне составляет 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественным значениям, отметили в НАЭК.

“Энергоатом” при этом сообщает, что с декабря 2021 года “НАЭК “Энергоатом” для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего периода генерировал электроэнергию 14-ю энергоблоками из 15-ти имеющихся. В конце января 2022-го планируется подключение к энергосистеме 4-го блока Ровенской АЭС, где сейчас завершается перегрузка ядерного топлива.

НАЭК "Энергоатом" в течение ближайших десяти дней планирует, в зависимости от температуры, начать работу всех 15 энергоблоков на АЭС, чего, в принципе, никогда не было, заявил заместитель главы ОП Ростислав Шурма накануне.

Контекст

В Украине с началом отопительного сезона говорили о невыполнении плана накопления угля на ТЭС для производства электроэнергии. При этом Россия отказалась экспортировать в Украину уголь, который используют на ТЭС для производства электричества.

На фоне такой ситуации Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. Возможность для импорта электричества из РФ и Беларуси появилась с 1 ноября, после многомесячного запрета и судебной волокиты.

Чтобы избежать дефицита ресурса и пополнить склады топливом, Украина начала его импорт, в том числе морем. Запасы угля на складах Украины выросли.

Также Украина в таких условиях сделала ставку на атомную генерацию.

В то же время, по данным Минэнерго, в этом отопительном сезоне в Украине потребление электроэнергии выросло почти на 6%.

При этом премьер Денис Шмигаль 15 декабря заявлял, что никаких веерных отключений потребителей с начала отопительного сезона не происходило. А многочасовые отключения, которые могут иметь место в том или другом городе, по его словам, — это “неотложные ремонтные работы на линиях электропередач, о которых предупреждают заранее, или аварийные ситуации, связанные с погодными условиями”. В Минэнерго указывали: если украинцам и отключают электроэнергию - не из-за дефицита. Единственная причина отсутствия в домах украинцев электроснабжения является проведение плановых и аварийных ремонтов оператором систем распределения, отмечали в министерстве.

Однако, продолжительность перерывов в электроснабжении не должна превышать суммарно 8 часов в сутки в зимние месяцы в случае невозможности обеспечения резервным питанием, отмечали в регуляторе — НКРЭКУ.