Міненерго Білорусі повідомило про початок аварійного постачання електроенергії в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Білорусь здійснює постачання електроенергії Україні як аварійну допомогу енергосистемі. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення білоруського Міненерго.
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"Білорусь надає аварійну допомогу українській енергосистемі. Надання електричної потужності здійснюється на запит української сторони 25 січня з 11:00 до 18:00 у рамках двостороннього договору про надання аварійної допомоги", - йдеться у повідомленні. При цьому "максимальна потужність становитиме 150 МВт".
Деталі
Раніше у вівторок в Україні через спрацювання захисту відключився перший енергоблок Хмельницької атомної електростанції. Також заплановано короткострокове відключення енергоблока № 4 Запорізької АЕС від енергосистеми.
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