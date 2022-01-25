Міненерго Білорусі повідомило про початок аварійного постачання електроенергії в Україну

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"Білорусь надає аварійну допомогу українській енергосистемі. Надання електричної потужності здійснюється на запит української сторони 25 січня з 11:00 до 18:00 у рамках двостороннього договору про надання аварійної допомоги", - йдеться у повідомленні. При цьому "максимальна потужність становитиме 150 МВт".

Деталі

Раніше у вівторок в Україні через спрацювання захисту відключився перший енергоблок Хмельницької атомної електростанції. Також заплановано короткострокове відключення енергоблока № 4 Запорізької АЕС від енергосистеми.

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