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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Міненерго Білорусі повідомило про початок аварійного постачання електроенергії в Україну

Міненерго Білорусі повідомило про початок аварійного постачання електроенергії в Україну

Київ • УНН

 • 25577 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Білорусь здійснює постачання електроенергії Україні як аварійну допомогу енергосистемі. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення білоруського Міненерго.

Цитата

"Білорусь надає аварійну допомогу українській енергосистемі. Надання електричної потужності здійснюється на запит української сторони 25 січня з 11:00 до 18:00 у рамках двостороннього договору про надання аварійної допомоги", - йдеться у повідомленні. При цьому "максимальна потужність становитиме 150 МВт".

Деталі

Раніше у вівторок в Україні через спрацювання захисту відключився перший енергоблок Хмельницької атомної електростанції. Також заплановано короткострокове відключення енергоблока № 4 Запорізької АЕС від енергосистеми.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна від’єднає енергосистеми від Білорусі та РФ у 2022 році - Міненерго

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