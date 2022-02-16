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Тест на энергонезависимость: Украина в ближайшее время на три дня отключится от энергосистемы России и Беларуси

Киев • УНН

 • 32589 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. В Украине вскоре проведут тест на энергетическую независимость. На три дня страна отсоединится от энергосистемы России и Беларуси. Об этом во время телемарафона “UA разом” сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“В ближайшее время Украину ждет знаковое событие: Украина проведет тест на свою энергетическую независимость. Мы на три дня отсоединимся от энергосистемы России и Беларуси и докажем себе и Европе, что мы способны вообще самостоятельно обеспечить энергонезависимость”, - сообщила она.

Детали

Министр также добавила, что энергосистема Украины “сдала экзамен”, имеет 15 блоков АЭС, которые все работают на полную мощность и обеспечивают энергетическую устойчивость Украины.

Кроме того, Свириденко акцентировала внимание на том, что Украина имеет более чем 1 млн тонн запасов угля, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом.

“Очень много было дискуссий по поводу газа. Здесь тоже важно сосредоточить внимание - сколько есть газа в газохранилищах: у нас есть десять и семь миллиарда метров кубических природного газа в газохранилищах Украины. Поэтому я думаю, что этот отопительный сезон мы очень спокойно проходим”, - подчеркнула министр.

Дополнение

Украина на фоне нехватки угля, необходимого для выработки электричества, в начале отопительного сезона импортировала определенные объемы электроэнергии из Беларуси. Возможность для импорта электричества из РФ и Беларуси появилась с 1 ноября, после многомесячного запрета и судебной волокиты.

В частности, 25 января Минэнерго Беларуси сообщало об аварийных поставках электроэнергии в Украину.

Как писал УНН, Украина должна отсоединить свои энергосистемы от Беларуси и РФ в 2022 году. Как сообщалось, импорт электроэнергии из Беларуси и РФ будет представлять угрозу для дальнейшей синхронизации Украины с европейской энергосистемой.

Этой зимой объединенная энергетическая система (ОЭС) Украины должна была пройти первый тестовый период работы в изолированном режиме, о чем сообщал министр энергетики Герман Галущенко. Он указывал, что такое испытание необходимо для дальнейшего решения по синхронизации украинской энергосистемы с европейской ENTSO-E. Синхронизация ОЭС в ENTSO-E запланирована на 2023 год.

ENTSO-E - европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии, объединяющая 43 оператора в 36 странах Европейского континента.

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