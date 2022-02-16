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Энергосистема Украины будет работать в изолированном режиме 24-26 февраля: почему

Энергосистема Украины будет работать в изолированном режиме 24-26 февраля: почему

Киев • УНН

 • 29740 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Украинскую энергосистему отключат от России и Беларуси в тестовом режиме на следующей неделе. Энергосистема страны будет работать в изолированном режиме 24-26 февраля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на “НЭК “Укрэнерго”.

Цитата

“Во исполнение Постановления НКРЭКУ № 236 от 03.02.22 года, информируем, что первый этап испытания энергосистемы Украины в изолированном от энергосистем России, Беларуси и сети ENTSO-E режиме запланировано на 24-26 февраля 2022 года. В настоящее время ОЭС Украины будет объединено с “островом Бурштынской ТЭС”, две части энергосистемы Украины будут работать синхронно", — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что работа в изолированном режиме — испытание, которое проводится в рамках подготовки к синхронизации объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E. Оно предусмотрено Соглашением об условиях будущего объединения украинской и европейской энергосистем и должно проводиться в два этапа: в зимний и летний периоды.

“Испытания в изолированном режиме и будущая синхронизация энергосистемы Украины с энергосистемой континентальной Европы будут осуществляться в едином блоке регулирования с энергосистемой Молдовы. Результаты тестирований станут основой для принятия решения ENTSO-E о переходе на параллельную работу с украинской и молдавской энергосистемами”, — отмечается в сообщении.

Возврат энергосистемы Украины на параллельную работу с указанными энергосистемами запланирован на 27 февраля. Работа блока регулирования “Украина-Молдова” в изолированном режиме запланирована 24-26 февраля.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в Украине вскоре проведут тест на энергетическую независимость. На три дня страна отсоединится от энергосистемы России и Беларуси.

Украина на фоне нехватки угля, необходимого для выработки электроэнергии, в начале отопительного сезона импортировала определенные объемы из Беларуси. Возможность для импорта электричества из РФ и Беларуси появилась с 1 ноября, после многомесячного запрета и судебной волокиты.

В частности, 25 января Минэнерго Беларуси сообщало о сбоях поставки электроэнергии в Украину.

Как писал УНН, Украина должна отсоединить свои энергосистемы от Беларуси и РФ в 2022 году. Как сообщалось, импорт электроэнергии из Беларуси и РФ будет представлять угрозу для дальнейшей синхронизации Украины с европейской энергосистемой.

Этой зимой объединенная энергетическая система (ОЭС) Украины должна была пройти первый тестовый период работы в изолированном режиме, о чем сообщал министр энергетики Герман Галущенко. Он указывал, что такое испытание необходимо для дальнейшего решения по синхронизации украинской энергосистемы с европейской ENTSO-E. Синхронизация ОЭС в ENTSO-E запланирована на 2023 год.

ENTSO-E - европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии, объединяющая 43 оператора в 36 странах Европейского континента.

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