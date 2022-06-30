Энергетический безвиз с ЕС заработал: Украина начала экспорт электроэнергии в Румынию
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Энергетический безвиз с ЕС уже дает результаты – Украина начала экспорт электроэнергии в Румынию, и только за первый день заработала на этом 10 млн грн. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.
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"Всего через три месяца после получения энергетического безвиза начался долгожданный экспорт украинской электроэнергии в Европу! Сегодня с часу ночи такой экспорт пошел в направлении Румынии. Начальный объем составляет 100 МВт", - отметил Шмыгаль в Telegram.
Детали
По данным главы правительства, энергетический безвиз с ЕС, заработавший в марте этого года, дает свой очень обозримый и практический результат.
"Только за первый день государственное предприятие "Укрэнерго" заработало 10 млн грн на продаже доступа к межгосударственному сечению. Потенциал экспорта украинской электроэнергии в Европу составляет до 2,5 ГВт. По такому сценарию государство сможет получать более 70 млрд грн в год", – указал Премьер.
Ранее
В Минэнерго анонсировали, что Украина с 30 июня начнет коммерческий обмен электроэнергией с Евросоюзом.