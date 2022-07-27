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Україна готова замістити для Європи 5-6 млрд куб. м російського газу - міністр

Україна готова замістити для Європи 5-6 млрд куб. м російського газу - міністр

Київ • УНН

 • 187996 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Україна готова замістити для Європи 5-6 млрд куб. м російського газу за рахунок експорту електроенергії. На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

Попри війну, Україна змогла зберегти стабільність енергетичної системи та продовжила забезпечувати транзит газу, а також готова допомогти європейським країнам вже цієї зими у підвищенні надійності газопостачання та сприяти заміщенню російського газу.

Цитата

«Наші європейські партнери підтверджують вагомість допомоги України у стабільному енергопостачанні. Використання повною мірою нашого експортного потенціалу електроенергії – понад 1,5 ГВт – дозволить європейським державам замістити 5-6 млрд куб.м російського газу. Наші газові сховища – найбільші у Європі, і ми готові надати 12 млрд куб. м для зберігання європейських стратегічних запасів», – зазначив міністр.

Деталі

Він підкреслив, що Європа високо оцінює прогрес в інтеграції електроенергетичного і газового ринків України до європейських ринків, і наголосив, що ця співпраця продовжиться й надалі.

«Ми щоденно відчуваємо підтримку з боку Європейського Союзу за всіма напрямками – це фінансова, гуманітарна, енергетична допомога. Для нас важливо відчувати солідарність і надійне плече. Україна, зі свого боку, продовжує бути надійним партнером для європейських держав», – наголосив він.

Доповнення

30 червня запрацював енергетичний безвіз із ЄС - Україна розпочала експорт електроенергії до Румунії, і лише за перший день заробила на цьому 10 млн грн.

Україна прагне у перспективі довести пропускну спроможність для експорту електроенергії у країни Європи до 6ГВт з нинішніх 1,7 ГВт.

Українські Національні Новини

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