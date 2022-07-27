Украина готова заместить для Европы 5-6 млрд куб. м российского газа - министр
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Украина готова заместить для Европы 5-6 млрд куб. м российского газа за счет экспорта электроэнергии. Это подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко на своей странице в Facebook, пишет УНН.
Несмотря на войну, Украина смогла сохранить стабильность энергетической системы и продолжила обеспечивать транзит газа, а также готова помочь европейским странам уже этой зимой в повышении надежности газоснабжения и способствовать замещению российского газа.
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«Наши европейские партнеры подтверждают весомость помощи Украины в стабильном энергоснабжении. Использование в полной мере нашего экспортного потенциала электроэнергии – более 1,5 ГВт – позволит европейским государствам заместить 5-6 млрд куб. м российского газа. Наши газовые хранилища – самые большие в Европе, и мы готовы предоставить 12 млрд куб. м для хранения европейских стратегических запасов», – отметил министр.
Детали
Он указал, что Европа высоко оценивает прогресс в интеграции электроэнергетического и газового рынков Украины в европейские рынки, и подчеркнул, что это сотрудничество продолжится и дальше.
«Мы ежедневно ощущаем поддержку со стороны Европейского Союза по всем направлениям – это финансовая, гуманитарная, энергетическая помощь. Для нас важно чувствовать солидарность и надежное плечо. Украина, со своей стороны, продолжает быть надежным партнером для европейских государств», – подчеркнул он.
Дополнение
30 июня заработал энергетический безвиз с ЕС – Украина начала экспорт электроэнергии в Румынию, и только за первый день заработала на этом 10 млн грн.
Украина стремится в перспективе довести пропускную способность для экспорта электроэнергии в страны Европы до 6 ГВт с нынешних 1,7 ГВт.