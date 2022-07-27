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ЄС хоче подвоїти імпорт електроенергії з України

ЄС хоче подвоїти імпорт електроенергії з України

Київ • УНН

 • 149959 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Європейський Союз збирається найближчим часом подвоїти імпорт української електроенергії. Про це заявила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон напередодні, пише УНН.

Цитата

"Перші транскордонні комерційні обміни електроенергією розпочалися наприкінці червня з Румунією, а в липні була Словаччина. Торгова потужність наразі обмежена 100 МВт, але Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії (ENTSO-E) збирається цього тижня, щоб ухвалити рішення про подвоєння цього обсягу", - сказала Сімсон.

Деталі

Єврокомісар вказала, що розширення торгівлі електроенергією дозволить Україні отримати такі необхідні доходи, щоб компенсувати наслідки війни. "ЄС це дасть додаткову доступну електроенергію в той час, коли ціни високі, і ми скорочуємо споживання газу скрізь, де це можливо, щоб покінчити з нашою залежністю від росії", - зауважила Сімсон.

"Я й надалі підтримуватиму подальші кроки до повномасштабної торгівлі електроенергією з Україною", - наголосила єврокомісар.

Доповнення

Україна готова замістити для Європи 5-6 млрд куб. м російського газу за рахунок експорту електроенергії.

Так, 30 червня запрацював енергетичний безвіз із ЄС - Україна розпочала експорт електроенергії до Румунії, і лише за перший день заробила на цьому 10 млн грн.

Україна прагне у перспективі довести пропускну спроможність для експорту електроенергії у країни Європи до 6ГВт з нинішніх 1,7 ГВт.

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