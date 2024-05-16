ЕС импортирует российскую нефть, скрытую другой маркировкой - СМИ

Греция импортирует российскую нефть, несмотря на заверения Афин в том, что страна в соответствии с запретом Европейского союза не принимает грузы с российской маркировкой. Об этом пишет издание POLITICO, передает УНН.

Детали

Издание пишет, что из Турции к нефтеперерабатывающему заводу Motor Oil Hellas на юге Греции отправился корабль, в котором загрузили 150 000 баррелей газойля (топлива, во многом схожего с дизельным).

Афины утверждают, что топливо было турецким. Настаивают на том, что не принимают грузы с российской маркировкой в соответствии с запретом ЕС. Но новые исследования и отчеты показывают, что груз, скорее всего, был именно таким: российская нефть, скрытая новой маркировкой.

Согласно исследованиям Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) и Центра изучения демократии (CSD), а также POLITICO, российская нефть, похоже, массово поступает в ЕС через Турцию.

Как отмечает издание, такая схема возможна благодаря обходному пути в брюссельских санкциях, который позволяет ввозить в ЕС "смешанное" топливо, если оно маркировано как нерусское. Согласно исследованиям, такая лазейка принесла москве до 3 миллиардов евро только от трех портов за 12 месяцев после того, как ЕС запретил российское топливо в феврале 2023 года.

Этот обходной путь иллюстрирует способы, с помощью которых россия обходит санкции ЕС, чтобы защитить свою торговлю ископаемым топливом, что составляет почти половину бюджета кремля и является жизненно важным каналом для военной кампании в Украине.

Последние разоблачения, как пишет издание, побудили ЕС к действиям - сейчас страны Европейского союза обсуждают 14-й пакет санкций против России.

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Сообщается, что в период с февраля 2023 года по февраль 2024 года Турция увеличила закупки у России на 105 процентов по сравнению с предыдущими 12 месяцами. За тот же период экспорт топлива из Турции в ЕС вырос на 107 процентов.

Как пишет POLITICO, это не означает, что все топливные грузы, которые поступают в ЕС из Турции, являются российскими. В Турции есть нефтеперерабатывающие заводы, способные перерабатывать почти 1 миллион баррелей нефти в день. Кроме того, турецкие компании, скорее всего, перепродают в ЕС некоторое количество нерусского топлива.

Но географическое расположение нескольких турецких портов в сочетании с данными об импорте-экспорте убедительно свидетельствует о том, что значительные объемы российского топлива были просто перепакованы и переданы дальше, отметили в издании.