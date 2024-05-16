ЄС імпортує російську нафту, приховану іншим маркуванням - ЗМІ

Греція імпортує російську нафту, незважаючи на запевнення Афін у тому, що країна відповідно до заборони Європейського союзу не приймає вантажі з російським маркуванням. Про це пише видання POLITICO , передає УНН.

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Видання пише, що з Туреччини до нафтопереробного заводу Motor Oil Hellas на півдні Греції вирушив корабель, у якому завантажили 150 000 барелів газойлю (палива, багато в чому схожого з дизельним).

Афіни стверджують, що паливо було турецьким. Наполягають на тому, що не приймають вантажі з російським маркуванням відповідно до заборони ЄС. Але нові дослідження і звіти показують, що вантаж, найімовірніше, був саме таким: російська нафта, прихована новим маркуванням.

Згідно з дослідженнями Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) і Центру вивчення демократії (CSD), а також POLITICO, російська нафта, схоже, масово надходить до ЄС через Туреччину.

Як зазанчає видання, така схема можлива завдяки обхідному шляху в брюссельських санкціях, який дає змогу ввозити до ЄС "змішане" паливо, якщо воно марковане як неросійське. Згідно з дослідженнями, така лазівка принесла москві до 3 мільярдів євро тільки від трьох портів за 12 місяців після того, як ЄС заборонив російське пальне в лютому 2023 року.

Цей обхідний шлях ілюструє способи, за допомогою яких росія обходить санкції ЄС, щоб захистити свою торгівлю викопним паливом, що становить майже половину бюджету кремля і є життєво важливим каналом для військової кампанії в Україні.

Останні викриття, як пише видання, спонукали ЄС до дій - наразі країни Європейського союзу обговорюють 14-й пакет санкцій проти росії.

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Повідомляється, що у період із лютого 2023 року до лютого 2024 року Туреччина збільшила закупівлі в росії на 105 відсотків порівняно з попередніми 12 місяцями. За той самий період експорт палива з Туреччини до ЄС зріс на 107 відсотків.

Як пише POLITICO, це не означає, що всі паливні вантажі, які надходять до ЄС із Туреччини, є російськими. У Туреччині є нафтопереробні заводи, здатні переробляти майже 1 мільйон барелів нафти на день. Крім того, турецькі компанії, найімовірніше, перепродують у ЄС деяку кількість неросійського палива.

Але географічне розташування кількох турецьких портів у поєднанні з даними про імпорт-експорт переконливо свідчить про те, що значні обсяги російського пального були просто перепаковані та передані далі, зауважили у виданні.