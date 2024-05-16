ЄС імпортує російську нафту, приховану іншим маркуванням - ЗМІ

ukenru
17:57 • 44815 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 64178 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 77756 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 178775 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 136421 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 133548 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 126314 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 119909 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 111917 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 129904 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
62 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 124626 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 91504 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 99036 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 109902 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 77031 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 178772 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 348760 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 420458 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 430586 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 341444 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 64287 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 99036 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 91504 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 89179 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 102122 перегляди
Актуальне
ЄС імпортує російську нафту, приховану іншим маркуванням - ЗМІ

ЄС імпортує російську нафту, приховану іншим маркуванням - ЗМІ

Київ • УНН

 • 15962 перегляди

Греція імпортує російську нафту під виглядом турецького палива, обходячи санкції ЄС на імпорт.

Греція імпортує російську нафту, незважаючи на запевнення Афін у тому, що країна відповідно до заборони Європейського союзу не приймає вантажі з російським маркуванням. Про це пише видання POLITICO , передає УНН

Деталі 

Видання пише, що з Туреччини  до нафтопереробного заводу Motor Oil Hellas на півдні Греції вирушив корабель, у якому завантажили 150 000 барелів газойлю (палива, багато в чому схожого з дизельним). 

Афіни стверджують, що паливо було турецьким. Наполягають на тому, що не приймають вантажі з російським маркуванням відповідно до заборони ЄС. Але нові дослідження і звіти показують, що вантаж, найімовірніше, був саме таким: російська нафта, прихована новим маркуванням.

Згідно з дослідженнями Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) і Центру вивчення демократії (CSD), а також POLITICO, російська нафта, схоже, масово надходить до ЄС через Туреччину.

Як зазанчає видання,  така схема можлива завдяки обхідному шляху в брюссельських санкціях, який дає змогу ввозити до ЄС "змішане" паливо, якщо воно марковане як неросійське. Згідно з дослідженнями, така лазівка принесла москві до 3 мільярдів євро тільки від трьох портів за 12 місяців після того, як ЄС заборонив російське пальне в лютому 2023 року.

Цей обхідний шлях ілюструє способи, за допомогою яких росія обходить санкції ЄС, щоб захистити свою торгівлю викопним паливом, що становить майже половину бюджету кремля і є життєво важливим каналом для військової кампанії в Україні. 

Останні викриття, як пише видання, спонукали ЄС до дій - наразі країни Європейського союзу обговорюють 14-й пакет санкцій проти росії. 

В ЄС пропонують санкції проти будь-якої фінустанови у світі, яка допомагає рф - Reuters15.05.24, 16:15 • 35648 переглядiв

Повідомляється, що у період із лютого 2023 року до лютого 2024 року Туреччина збільшила закупівлі в росії на 105 відсотків порівняно з попередніми 12 місяцями. За той самий період експорт палива з Туреччини до ЄС зріс на 107 відсотків.

Як пише POLITICO, це не означає, що всі паливні вантажі, які надходять до ЄС із Туреччини, є російськими. У Туреччині є нафтопереробні заводи, здатні переробляти майже 1 мільйон барелів нафти на день. Крім того, турецькі компанії, найімовірніше, перепродують у ЄС деяку кількість неросійського палива.

Але географічне розташування кількох турецьких портів у поєднанні з даними про імпорт-експорт переконливо свідчить про те, що значні обсяги російського пального були просто перепаковані та передані далі, зауважили у виданні.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Новини Світу
afinyАфіни
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
briusselБрюссель
hretsiiaГреція
turechchynaТуреччина
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,335.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,817.97