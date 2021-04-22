ЕС готовит судебное дело против AstraZeneca из-за нехватки вакцин
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Европейская комиссия готовится начать судебное разбирательство против производителя вакцин AstraZeneca из-за проблем с доставкой вакцины против коронавируса. Об этом со ссылкой на слова пяти дипломатов ЕС сообщает POLITICO Europe, передает УНН.
Детали
Как указано, Еврокомиссия подняла этот вопрос на встрече послов стран ЕС в среду, во время которой большинство представителей стран блока заявили, что поддержат подачу иска против компании из-за большого количества жалоб на то, что она не доставила обещанные дозы вакцины Евросоюзу.
Один дипломат пояснил, что суть судебного разбирательства состоит в том, чтобы обязать AstraZeneca предоставить дозы, указанные в ее контракте с ЕС.
Двое дипломатов заявили, что позднее на этой неделе наступит крайний срок, к которому страны ЕС должны согласовать начало судебного разбирательства.
Контекст
AstraZeneca вызвала гнев в ЕС в январе, когда заявила, что не сможет предложить блоку то количество доз, которое первоначально предполагалось. К концу первого квартала года компания доставила в страны ЕС 30 миллионов доз вместо 100 миллионов доз, предусмотренных ее контрактом с ЕС. Дефицит серьезно затруднил кампании вакцинации в странах ЕС.
Компания прогнозировала, что она доставит примерно 70 миллионов доз к концу второго квартала года, тогда как предполагалось доставить все 300 миллионов доз, закрепленных в контракте с ЕС.