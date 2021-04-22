ЄС готує позов проти AstraZeneca через брак вакцин

Деталі

Як зазначено, Єврокомісія порушила це питання на зустрічі послів країн ЄС в середу, під час якої більшість представників країн блоку заявили, що підтримають подачу позову проти компанії через велику кількість скарг на те, що вона не доставила обіцяні дози вакцини Євросоюзу.

Один дипломат пояснив, що суть судового позову полягає в тому, щоб зобов'язати AstraZeneca надати дози, зазначені в її контракті з ЄС.

Двоє дипломатів заявили, що пізніше цього тижня настане крайній термін, до якого країни ЄС повинні узгодити початок судового позову.

Контекст

AstraZeneca викликала гнів у ЄС в січні, коли заявила, що не зможе запропонувати блоку ту кількість доз, яка спочатку передбачалася. До кінця першого кварталу року компанія доставила в країни ЄС 30 мільйонів доз замість 100 мільйонів доз, передбачених її контрактом з ЄС. Дефіцит серйозно ускладнив кампанії вакцинації в країнах ЄС.

Компанія прогнозувала, що вона доставить приблизно 70 мільйонів доз до кінця другого кварталу року, тоді як передбачалося доставити всы 300 мільйонів доз, передбачених у контракті з ЄС.