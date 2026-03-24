ЕС готовится к диалогу с россией по безопасности "в будущем" – Кошта

Европейский Союз в будущем должен вернуться к вопросу переговоров по безопасности с россией, но только при условии, что она перестанет быть угрозой для континента. В то же время в Брюсселе признают – сейчас рф не готова к конструктивному диалогу. Об этом пишет Euractiv, передает УНН.

Детали

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что географию изменить невозможно, а потому после завершения войны Европе придется строить новую систему безопасности вместе с россией.

Конечно, в будущем нам нужно обсуждать с россией новую архитектуру безопасности в Европе, потому что вы не можете изменить географию, и россия останется нашим соседом – сказал он во время выступления в Париже.

В то же время Кошта подчеркнул, что ЕС хочет видеть россию не угрозой, а мирным соседом.

Мы хотим и стремимся, чтобы она была мирным соседом, а не угрозой для нашей безопасности – добавил он.

Кошта подчеркнул, что Европа годами пыталась выстроить партнерские отношения с россией, но полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году окончательно изменило подход.

Мы долгое время пытались иметь хорошие отношения с россией… Но в 2022 году мы поняли: россия не хочет взаимодействовать с Европой – отметил он.

По его словам, ЕС больше не может позволить себе наивность относительно угроз со стороны москвы.

Отдельно Кошта раскритиковал Соединенные Штаты за отсутствие предупреждения союзников об ударах по Ирану.

Он также прокомментировал блокирование Венгрией пакета помощи Украине на 90 млрд евро, подчеркнув сложность, но важность принципа единогласия в ЕС.

Мы должны уважать единогласие – это сложно, но в то же время это большое достижение Европейского Союза – сказал он.

При этом Кошта подчеркнул, что США остаются союзником Европы, хотя и не избежал сдержанной критики.

Попробую быть дипломатичным – Соединенные Штаты – это друг, партнер и союзник – отметил он.

Заявления Кошты сигнализируют, что ЕС уже думает о послевоенной архитектуре безопасности, где россия будет оставаться фактором. В то же время нынешняя позиция Брюсселя остается жесткой – без изменения поведения рф о нормализации отношений речь не идет.

