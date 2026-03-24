ЄС готується до діалогу з росією щодо безпеки "в майбутньому" – Кошта

Київ • УНН

 • 872 перегляди

Антоніу Кошта заявив про необхідність майбутніх переговорів з рф через географічне сусідство. Наразі Європа вважає москву загрозою та уникає наївності.

Європейський Союз у майбутньому має повернутися до питання безпекових переговорів із росією, але лише за умови, що вона перестане бути загрозою для континенту. Водночас у Брюсселі визнають – нині рф не готова до конструктивного діалогу. Про це пише Euractiv, передає УНН.

Деталі

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що географію змінити неможливо, а тому після завершення війни Європі доведеться будувати нову систему безпеки разом із росією.

Звичайно, у майбутньому нам потрібно обговорювати з росією нову архітектуру безпеки в Європі, тому що ви не можете змінити географію, і росія залишиться нашим сусідом 

– сказав він під час виступу у Парижі.

Водночас Кошта наголосив, що ЄС хоче бачити росію не загрозою, а мирним сусідом.

Ми хочемо і прагнемо, щоб вона була мирним сусідом, а не загрозою для нашої безпеки 

– додав він.

Кошта підкреслив, що Європа роками намагалася вибудувати партнерські відносини з росією, але повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році остаточно змінило підхід.

Ми довгий час намагалися мати хороші відносини з росією… Але у 2022 році ми зрозуміли: росія не хоче взаємодіяти з Європою 

– зазначив він.

За його словами, ЄС більше не може дозволити собі наївність щодо загроз із боку москви.

Окремо Кошта розкритикував Сполучені Штати за відсутність попередження союзників про удари по Ірану.

Він також прокоментував блокування Угорщиною пакета допомоги Україні на 90 млрд євро, наголосивши на складності, але важливості принципу одностайності в ЄС.

Ми повинні поважати одностайність – це складно, але водночас це велике досягнення Європейського Союзу 

– сказав він.

При цьому Кошта підкреслив, що США залишаються союзником Європи, хоча й не уникнув стриманої критики.

Спробую бути дипломатичним – Сполучені Штати – це друг, партнер і союзник 

– зазначив він.

Заяви Кошти сигналізують, що ЄС уже думає про післявоєнну архітектуру безпеки, де росія залишатиметься фактором. Водночас нинішня позиція Брюсселя залишається жорсткою – без зміни поведінки рф про нормалізацію відносин не йдеться.

