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ЕС готовит новые санкции против теневого флота рф: что изменится

Киев  •  УНН

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Евросоюз разрабатывает пакет санкций против танкеров, перевозящих российскую нефть в обход ограничений. Планируется ввести штрафы для участников торговли и дополнительные меры в начале 2024 года.

Европейский союз работает над новым пакетом санкций, нацеленным на теневой флот танкеров, которые россия использует для доставки своей нефти на рынок. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой осведомленные источники, передает УНН.

Пакет, который блок намерен одобрить до конца года, как ожидается, также будет включать штрафы против лиц, участвующих в торговле. Государства-члены все еще ведут переговоры о деталях санкций, которые должны быть единогласно одобрены 27 государствами-членами.

В последние месяцы ЕС становилось все труднее получать одобрение пакетов, поскольку Венгрия часто использовала свое право вето во время переговоров.

Несколько раундов санкций США, Великобритании и ЕС уже были направлены на десятки танкеров, а также судов и служб, используемых для перевозки российской сырой нефти.

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Они сделали это, запретив фирмам в странах Большой семерки и ЕС покупать нефть, проданную по цене выше 60 долларов. Союзники Украины также ввели санкции против нескольких компаний в третьих странах, которые помогают россии перевозить ее сырую нефть, поскольку они стремятся сократить доходы москвы от ее самого прибыльного источника дохода.

Западным компаниям разрешено предоставлять транспортные, страховые и другие услуги, если нефть продается ниже порогового значения.

В ответ на режим санкций москва собрала тайный флот танкеров, чтобы обойти ограничение и ограничения, продолжая получать прибыль от торговли.

Добавим

Издание уточняет, что прибыль подпитывает военную машину владимира путина, и США, Великобритания и ЕС сделали ее сокращение приоритетом.

ЕС также работает над более крупным пакетом санкций, который он надеется принять в начале следующего года, когда председательство в блоке перейдет от Венгрии к Польше. Он может включать дальнейшие торговые ограничения, а также дополнительные пошлины на российскую сельскохозяйственную продукцию.

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Этот пакет может быть представлен уже в январе с целью его принятия до символической даты 24 февраля, которая ознаменует третью годовщину полномасштабного вторжения россии.

Некоторые страны хотят, чтобы торговля СПГ в россии стала объектом нападок.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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