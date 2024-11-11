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Европарламент собирается призвать к жестким мерам против теневого флота рф: что предполагается

Европарламент собирается призвать к жестким мерам против теневого флота рф: что предполагается

Киев  •  УНН

15:03 • 7597 просмотра

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Европарламент рассматривает резолюцию по усилению контроля за российскими нефтяными танкерами и их страхованием. Документ предусматривает систематические санкции и усиленный спутниковый мониторинг судов.

Европейский парламент готовится принять резолюцию, призывающую к более "целенаправленным" мерам против теневого флота россии, на фоне все большего количества доказательств того, что москва уклоняется от санкций, и риска экологической катастрофы, со ссылкой на проект предложения сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Инициатива, которая получила широкую поддержку политических групп в Европарламенте, требует "систематических санкций" в отношении судов, перевозящих российскую нефть, и призывает ЕС усилить спутниковый мониторинг и "целевые проверки" танкеров. Она также предлагает принять новые требования к судам, чтобы они демонстрировали доказательства наличия страховки в водах ЕС.

Необязательная резолюция является ответом на продолжающиеся разоблачения того, что западные санкции против экспорта нефти из москвы в значительной степени провалились. россия все больше опирается на флот из более чем 600 стареющих танкеров с неизвестной страховкой и непонятным владельцем для транспортировки своей сырой нефти по всему миру. Торговля ископаемыми составляет почти половину доходов кремля.

Эти усилия также следуют за растущими опасениями, что "скрипучие" танкеры могут вызвать экологическую катастрофу вблизи ЕС, после того, как в прошлом месяце сообщалось, что теневой флот был связан с многочисленными разливами нефти в мировых океанах, включая два в европейских водах.

В предложении депутаты Европарламента утверждают, что блок должен "обеспечить достаточную готовность" к дальнейшим разливам.

"Этой резолюцией (Евро)парламент требует, чтобы Союз и его государства-члены предприняли решительные действия, чтобы остановить эти танкеры, которые транспортируют нефть через Балтийское море", - сказал Йонас Шестедт, шведский депутат Европарламента от группы левых, который возглавляет работу над предложением.

Дополнение

ЕС запретил весь морской импорт российской нефти и ввел потолок цен в размере 60 долларов за баррель для международной торговли нефтью москвой вместе со своими союзниками по G7. Но около 80 процентов российской морской сырой нефти теперь перевозится на судах, которые не контролируются Западом, согласно исследованию Центра исследований энергетики и чистого воздуха.

Европейский парламент в значительной степени играет символическую роль в санкциях, которые предлагает Европейская комиссия, а все 27 стран блока впоследствии должны утвердить их.

Однако некоторые из предложений в резолюции, как отмечает издание, уже набирают обороты в ЕС, на фоне того, как "начинаются ранние обсуждения вокруг следующего пакета санкций Брюсселя - 15-го с тех пор, как москва вторглась в Украину почти три года назад".

Предложения евродепутатов "звучат хорошо", сказал дипломат из страны ЕС, "потому что теневой флот обходит санкции, и полезно предотвращать любые другие [экологические] аварии". Второй дипломат назвал предложения "положительными".

Европарламентарии проголосуют за резолюцию, которая все еще может быть изменена, позже на этой неделе, указывает издание.

G7 готовит новые меры против теневого флота рф и соблюдения потолка цен на нефть: что известно об обходе санкций27 октября 2024, 15:48 • 38730 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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