ЕС должен возглавить мирные переговоры с россией - премьер Болгарии

Киев • УНН

 • 1284 просмотра

Румен Радев призвал ЕС возглавить переговоры с рф для прекращения войны. Он предостерег от конфликта с ядерной державой без надлежащего вооружения.

ЕС должен возглавить мирные переговоры с россией - премьер Болгарии

Новый премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что Европейский Союз должен взять на себя ведущую роль в переговорах с россией по прекращению полномасштабного вторжения в Украину, в то время как государства-члены обсуждают вопрос о прямом взаимодействии с кремлем, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Румен Радев заявил, что ЕС уже опоздал с принятием инициативы и призвал к "реальным изменениям" в "общей политике" блока относительно войны в Украине.

"Я был бы рад видеть, что Европа наконец согласится начать переговоры с россией; не просто начать – Европа должна была быть лидером в этих переговорах", – заявил премьер-министр журналистам в Париже в среду. "Это важная миссия Европы".

Эстония предостерегла ЕС от прямых переговоров с россией из-за риска стать "нейтральным посредником"26.05.26, 19:44 • 3626 просмотров

Добавим

Мирные переговоры под руководством США зашли в тупик, так как война в Иране отвлекла внимание президента Дональда Трампа, а москва продолжает настаивать на своих максималистских требованиях, включая установление полного контроля над Донбассом на востоке Украины.

Европа стремится усилить свою роль в переговорах, так как на нее все больше ложится бремя расходов на поддержку Украины.

"Лично меня беспокоит стремление Европы одержать победу над крупнейшей ядерной державой, не имея возможности перехватывать и противодействовать современному гиперзвуковому оружию россии", — заявил Радев журналистам перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном. "Это серьезный риск".

Рубио о переговорах с рф и Украиной: США все еще "готовы играть роль", если они будут продуктивными22.05.26, 17:20 • 8771 просмотр

В феврале главный дипломат Макрона посетил москву для проведения серии личных встреч с российскими официальными лицами.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил ранее в этом месяце, что пришло время начинать переговоры с россией, хотя и добавил, что не знает, когда это может произойти.

Между тем, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предостерег от взаимодействия с кремлем в то время, когда Украина владеет инициативой на поле боя. россия на этой неделе заявила о возможности эскалации атак на Киев и призвала иностранных граждан покинуть город.

Антонина Туманова

