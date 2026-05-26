Эстония предостерегла ЕС от прямых переговоров с россией из-за риска стать "нейтральным посредником"
Киев • УНН
Глава МИД Эстонии заявил, что переговоры с рф сделают ЕС нейтральным посредником. В Евросоюзе продолжаются споры о целесообразности прямых контактов.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что прямые переговоры Европейского Союза с р6оссией по поводу войны в Украине могут превратить ЕС в "нейтрального посредника" и ослабить давление на Москву. Об этом сообщает Euronews, передает УНН.
В Эстонии призвали не спешить с переговорами
По словам Цахкны, россия заинтересована во втягивании Европы в переговорный процесс, чтобы выиграть время и добиться ослабления санкций.
Мы знаем, что россия отчаянно работает над тем, чтобы втянуть Европу в переговоры, потому что путину нужно выиграть время. Его позиция заключается в том, чтобы поставить Европу в нейтральную позицию посредника
Он подчеркнул, что Евросоюз не может занимать нейтральную позицию в войне.
Мы не посредники. Мы поддерживаем Украину. И речь идет не только о территориях Украины, но и о всей архитектуре европейской безопасности
Эстонский министр считает, что вместо переговоров ЕС должен усиливать давление на кремль.
Вместо того чтобы идти говорить с путиным, который не хочет ничего обсуждать и лишь выдвигает новые требования, мы должны сосредоточиться на усилении давления на россию. Это не тот момент, когда стоит спешить с какими-либо переговорами
В ЕС продолжаются споры относительно контактов с москвой
Как отмечает Euronews, среди стран ЕС нет единой позиции относительно возможности прямых контактов с россией.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее призывал Евросоюз выступать "единым голосом" и определить представителя, который мог бы вести коммуникацию с москвой от имени блока.
Идею прямых переговоров поддерживают Франция, Италия, Австрия и Бельгия.
В то же время Германия, Польша, страны Балтии и Северной Европы относятся к этому скептически и выступают за дальнейшее санкционное и экономическое давление на россию.
Среди возможных кандидатов на роль специального представителя ЕС в переговорах называли президента Финляндии Александра Стубба, главу Европейского совета Антониу Кошту, экс-премьера Италии Марио Драги и бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель.
Впрочем, Цахкна считает, что дискуссии о конкретном представителе могут лишь углубить споры внутри ЕС.
На данный момент нет смысла говорить о том, кто будет представлять Европу, потому что это, вероятно, еще больше разделит Европу
В Румынии также выступили за усиление санкций
Схожую позицию высказала и министр иностранных дел Румынии Оана Цою.
То, что нам нужно делать сейчас - это последовательно усиливать давление через санкции и координировать их с Соединенными Штатами, когда это возможно
