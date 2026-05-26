россия не способна непрерывно наращивать массированные удары по Киеву, но главная проблема – истощение ПВО - эксперт
Давление вместо права: почему БЭБ должно прекратить преследование авиакомпаний за лизинг
Как ИИ меняет украинский рынок труда и почему профсоюзы готовятся к новым вызовам
Рада отказалась отменять льготы на посылки стоимостью до 150 евро
Могут ли украинские пациенты защитить свои права в случае медицинской ошибки?
Почему отказ от прививок может стоить жизни домашнему любимцу
Бизнес на оккупированных территориях: когда законная собственность становится основанием для уголовного преследования
Зеленский на встрече со "слугами" назвал условия завершения горячей фазы войны до ноября
До конца года украинский аналог Patriot может осуществить первый перехват
В Украине упростили исполнение судебных решений: что меняет новый закон
Эстония предостерегла ЕС от прямых переговоров с россией из-за риска стать "нейтральным посредником"

Киев • УНН

 • 710 просмотра

Глава МИД Эстонии заявил, что переговоры с рф сделают ЕС нейтральным посредником. В Евросоюзе продолжаются споры о целесообразности прямых контактов.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что прямые переговоры Европейского Союза с р6оссией по поводу войны в Украине могут превратить ЕС в "нейтрального посредника" и ослабить давление на Москву. Об этом сообщает Euronews, передает УНН.

В Эстонии призвали не спешить с переговорами

По словам Цахкны, россия заинтересована во втягивании Европы в переговорный процесс, чтобы выиграть время и добиться ослабления санкций.

Мы знаем, что россия отчаянно работает над тем, чтобы втянуть Европу в переговоры, потому что путину нужно выиграть время. Его позиция заключается в том, чтобы поставить Европу в нейтральную позицию посредника

- заявил глава МИД Эстонии в Брюсселе.

Он подчеркнул, что Евросоюз не может занимать нейтральную позицию в войне.

Мы не посредники. Мы поддерживаем Украину. И речь идет не только о территориях Украины, но и о всей архитектуре европейской безопасности

- сказал Цахкна.

Эстонский министр считает, что вместо переговоров ЕС должен усиливать давление на кремль.

Вместо того чтобы идти говорить с путиным, который не хочет ничего обсуждать и лишь выдвигает новые требования, мы должны сосредоточиться на усилении давления на россию. Это не тот момент, когда стоит спешить с какими-либо переговорами

- заявил он.

В ЕС продолжаются споры относительно контактов с москвой

Как отмечает Euronews, среди стран ЕС нет единой позиции относительно возможности прямых контактов с россией.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее призывал Евросоюз выступать "единым голосом" и определить представителя, который мог бы вести коммуникацию с москвой от имени блока.

Идею прямых переговоров поддерживают Франция, Италия, Австрия и Бельгия.

В то же время Германия, Польша, страны Балтии и Северной Европы относятся к этому скептически и выступают за дальнейшее санкционное и экономическое давление на россию.

Среди возможных кандидатов на роль специального представителя ЕС в переговорах называли президента Финляндии Александра Стубба, главу Европейского совета Антониу Кошту, экс-премьера Италии Марио Драги и бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель.

Впрочем, Цахкна считает, что дискуссии о конкретном представителе могут лишь углубить споры внутри ЕС.

На данный момент нет смысла говорить о том, кто будет представлять Европу, потому что это, вероятно, еще больше разделит Европу

- сказал он.

В Румынии также выступили за усиление санкций

Схожую позицию высказала и министр иностранных дел Румынии Оана Цою.

То, что нам нужно делать сейчас - это последовательно усиливать давление через санкции и координировать их с Соединенными Штатами, когда это возможно

- заявила она Euronews.

