Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен констатировала, что ЕС продолжает ежемесячно платить рф за импорт ископаемого топлива 1,5 млрд евро. Об этом она заявила во время своей речи, пишет УНН.

Подробности

Фон дер Ляйен, комментируя предварительное согласие ЕС полностью отказаться от использования российского ископаемого топлива, объявила о начале "эры полной энергетической независимости Европы от россии".

Многие считали, что это невозможно. Ну, цифры говорят сами за себя, позвольте привести несколько. Сегодня импорт российского газа – СПГ и трубопроводного – снизился с 45% до 13%, импорт угля – с 51% до нуля, а сырой нефти – с 26% до 2% - сказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что уменьшение со стороны ЕС импорта российского ископаемого топлива привело к уменьшению доходов, которые россия использует для ведения захватнической войны против Украины.

В начале (полномасштабного вторжения рф в 2022 году – ред.) войны мы платили россии 12 млрд евро в месяц за ископаемое топливо, а сейчас эта сумма уменьшилась до 1,5 млрд евро в месяц, что все еще слишком много, и мы стремимся уменьшить ее до нуля - пообещала фон дер Ляйен.

Напомним

Европейский Союз согласовал окончательные нормы, предусматривающие постепенное прекращение импорта российского природного газа. Полное эмбарго на поставки вступит в силу до конца 2027 года после одобрения Советом ЕС и Европарламентом.

