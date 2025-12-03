ЕС до сих пор ежемесячно платит россии за ископаемое топливо 1,5 млрд евро – фон дер Ляйен

$42.330.01
49.180.13
ukenru
11:38 • 2314 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
09:59 • 8918 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
09:21 • 13493 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 22605 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 31437 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 27549 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 37827 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 75006 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 49641 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 39748 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2м/с
90%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Песков сообщил, будет ли перемирие на Новый год3 декабря, 02:43 • 16413 просмотра
Принц Эндрю не получит 600 тысяч долларов компенсации за выселение из Royal Lodge3 декабря, 03:42 • 19212 просмотра
Чехия останавливает обновление танков T-72, которые планировалось передать Украине3 декабря, 05:14 • 25028 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo06:30 • 26794 просмотра
У Зеленского должна была быть встреча с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе, но она отменена - журналист06:33 • 18807 просмотра
публикации
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю11:34 • 3370 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo06:30 • 27153 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 39065 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 48304 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции2 декабря, 14:40 • 46481 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Марко Рубио
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 53105 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 55313 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 110541 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 84523 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 100304 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Фокс Ньюс

ЕС до сих пор ежемесячно платит россии за ископаемое топливо 1,5 млрд евро – фон дер Ляйен

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС ежемесячно платит рф 1,5 млрд евро за ископаемое топливо. Она подчеркнула, что эта сумма значительно уменьшилась с начала войны, но все еще слишком велика.

ЕС до сих пор ежемесячно платит россии за ископаемое топливо 1,5 млрд евро – фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен констатировала, что ЕС продолжает ежемесячно платить рф за импорт ископаемого топлива 1,5 млрд евро. Об этом она заявила во время своей речи, пишет УНН.

Подробности

Фон дер Ляйен, комментируя предварительное согласие ЕС полностью отказаться от использования российского ископаемого топлива, объявила о начале "эры полной энергетической независимости Европы от россии".

Многие считали, что это невозможно. Ну, цифры говорят сами за себя, позвольте привести несколько. Сегодня импорт российского газа – СПГ и трубопроводного – снизился с 45% до 13%, импорт угля – с 51% до нуля, а сырой нефти – с 26% до 2%

- сказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что уменьшение со стороны ЕС импорта российского ископаемого топлива привело к уменьшению доходов, которые россия использует для ведения захватнической войны против Украины. 

В начале (полномасштабного вторжения рф в 2022 году – ред.) войны мы платили россии 12 млрд евро в месяц за ископаемое топливо, а сейчас эта сумма уменьшилась до 1,5 млрд евро в месяц, что все еще слишком много, и мы стремимся уменьшить ее до нуля

- пообещала фон дер Ляйен.

Напомним

Европейский Союз согласовал окончательные нормы, предусматривающие постепенное прекращение импорта российского природного газа. Полное эмбарго на поставки вступит в силу до конца 2027 года после одобрения Советом ЕС и Европарламентом.

Частичный запрет с января 2026-го, полный - с 2027 года: Европа объявляет смелые шаги по отказу от нефти и газа РФ16.10.25, 17:02 • 2518 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаПолитика
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Европейская комиссия
Урсула фон дер Ляйен
Украина