ЄС досі щомісяця платить росії за викопне паливо 1,5 млрд євро - фон дер Ляєн

$42.330.01
49.180.13
ukenru
11:38 • 2388 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
09:59 • 9154 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
09:21 • 13619 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 22723 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 31531 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 27593 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 37864 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 75012 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 49646 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 39751 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2м/с
90%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Пєсков повідомив, чи буде перемир'я на Новий рік3 грудня, 02:43 • 16413 перегляди
Принц Ендрю не отримає 600 тисяч доларів компенсації за виселення з Royal Lodge3 грудня, 03:42 • 19212 перегляди
Чехія зупиняє оновлення танків T-72, які планувалося передати Україні3 грудня, 05:14 • 25028 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo06:30 • 26793 перегляди
У Зеленського мала бути зустріч з Віткоффом та Кушнером у Брюсселі, але її скасовано - журналіст06:33 • 18807 перегляди
Публікації
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая11:34 • 3580 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo06:30 • 27349 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 39163 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 48401 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції2 грудня, 14:40 • 46575 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Марко Рубіо
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Європа
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 53137 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 55343 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 110568 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 84550 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 100329 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Fox News

ЄС досі щомісяця платить росії за викопне паливо 1,5 млрд євро - фон дер Ляєн

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС щомісяця платить рф 1,5 млрд євро за викопне паливо. Вона підкреслила, що ця сума значно зменшилася з початку війни, але все ще є завеликою.

ЄС досі щомісяця платить росії за викопне паливо 1,5 млрд євро - фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн констатувала, що ЄС продовжує щомісяця платити рф за імпорт викопного палива 1,5 млрд євро. Про це вона заявила під час своєї промови, пише УНН.

Деталі

Фон дер Ляєн коментуючи попередню згоду ЄС повністю відмовитися від використання російського викопного палива, оголосила про початок "ери повної енергетичної незалежності Європи від росії".

Багато хто вважав, що це неможливо. Ну, цифри говорять самі за себе, дозвольте навести декілька. Сьогодні імпорт російського газу – СПГ та трубопровідного – знизився з 45% до 13%, імпорт вугілля – з 51% до нуля, а сирої нафти – з 26% до 2%

- сказала фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що зменшення з боку ЄС імпорту російського викопного палива призвело до зменшення доходів, які росія використовує для ведення загарбницької війни проти України. 

На початку (повномасштабного вторгнення рф у 2022 році – ред.) війни ми платили росії 12 млрд євро на місяць за викопне паливо, а зараз ця сума зменшилася до 1,5 млрд євро на місяць, що все ще занадто багато, і ми прагнемо зменшити її до нуля

- пообіцяла фон дер Ляєн.

Нагадаємо

Європейський Союз погодив остаточні норми, які передбачають поступове припинення імпорту російського природного газу. Повне ембарго на постачання набуде чинності до кінця 2027 року після схвалення Радою ЄС та Європарламентом.

Часткова заборона з січня 2026-го, повна - з 2027 року: Європа оглошує сміливі кроки по відмові від нафти і газу рф16.10.25, 17:02 • 2518 переглядiв

Ольга Розгон

ЕкономікаПолітика
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Європейська комісія
Урсула фон дер Ляєн
Україна