ЄС досі щомісяця платить росії за викопне паливо 1,5 млрд євро - фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн констатувала, що ЄС продовжує щомісяця платити рф за імпорт викопного палива 1,5 млрд євро. Про це вона заявила під час своєї промови, пише УНН.

Деталі

Фон дер Ляєн коментуючи попередню згоду ЄС повністю відмовитися від використання російського викопного палива, оголосила про початок "ери повної енергетичної незалежності Європи від росії".

Багато хто вважав, що це неможливо. Ну, цифри говорять самі за себе, дозвольте навести декілька. Сьогодні імпорт російського газу – СПГ та трубопровідного – знизився з 45% до 13%, імпорт вугілля – з 51% до нуля, а сирої нафти – з 26% до 2% - сказала фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що зменшення з боку ЄС імпорту російського викопного палива призвело до зменшення доходів, які росія використовує для ведення загарбницької війни проти України.

На початку (повномасштабного вторгнення рф у 2022 році – ред.) війни ми платили росії 12 млрд євро на місяць за викопне паливо, а зараз ця сума зменшилася до 1,5 млрд євро на місяць, що все ще занадто багато, і ми прагнемо зменшити її до нуля - пообіцяла фон дер Ляєн.

Нагадаємо

Європейський Союз погодив остаточні норми, які передбачають поступове припинення імпорту російського природного газу. Повне ембарго на постачання набуде чинності до кінця 2027 року після схвалення Радою ЄС та Європарламентом.

