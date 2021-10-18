ЕС до конца недели исключит Украину из списка COVID-безопасных стран
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Европейский Союз до конца недели может исключить Украину из "зеленого" списка, куда входят страны с низким уровнем распространения COVID-19. Об этом написал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter, передает УНН.
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"На этой неделе Украина будет удалена из рекомендованного для безопасных путешествий списка ЕС. Она была добавлена в середине июля, но всплеск недавних случаев означает, что страна больше не будет попадать в него", – написал он.
Напомним
Решение относительно стран, которые попадают в список "зеленой COVID-зоны" принимает Совет Европейского Союза. В последний раз, 8 октября, в перечень было добавлено еще две страны – Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн.
Как сообщал УНН, в Украине зафиксировано уже 2644000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 17 октября, - 9,5 тысячи, что меньше, чем накануне, но традиционно для выходных. Госпитализировано за сутки при этом 3,1 тысячи человек, что меньше показателя днем ранее.