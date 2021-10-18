ЄС до кінця тижня виключить Україну зі списку COVID-безпечних країн

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"На цьому тижні Україна буде видалена з рекомендованого для безпечних подорожей списку ЄС. Вона була додана в середині липня, але сплеск недавніх випадків означає, що країна більше не буде потрапляти в нього", - написав він.

Нагадаємо

Рішення щодо країн, які потрапляють в список "зеленої COVID-зони" приймає Рада Європейського Союзу. В останній раз, 8 жовтня, в перелік було додано ще дві країни - Об'єднані Арабські Емірати і Бахрейн.

Як повідомляв УНН, в Україні зафіксовано вже 2644000 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 17 жовтня, - 9,5 тисячі, що менше, ніж напередодні, але традиційно для вихідних. Госпіталізовано за добу при цьому 3,1 тисячі осіб, що менше показника днем раніше.