Ермак встретился с делегацией Франции и обсудил вопросы безопасности

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с делегацией Франции, в состав которой вошли советники президента Франции Ксавье Шатель, Бертран Бюшвальтер и заместитель руководителя личного штаба французского президента бригадный генерал Жан де Монико. Об этом говорится в пресс-службе Офиса президента, передает УНН.

Детали

Во встрече также приняли участие заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква и Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Украине Гаэль Весьер.

Во время встречи делегаты обсудили насущные потребности Украины в оборонной сфере, а также контакты на ближайшую перспективу.

Андрей Ермак поблагодарил Францию за помощь Украине во время российской агрессии и всестороннюю поддержку евроатлантической интеграции нашего государства. Была обсуждена актуальная ситуация с безопасностью в Украине и основные оборонные потребности.

Стороны обменялись мнениями относительно двусторонних контактов на ближайшую перспективу.

Руководитель Офиса Президента проинформировал французскую сторону о ходе реализации пунктов Украинской формулы мира и выразил надежду на присоединение к этому процессу как можно большего количества стран мира.

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