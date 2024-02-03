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Єрмак зустрівся з делегацією Франції та обговорив питання безпеки

Єрмак зустрівся з делегацією Франції та обговорив питання безпеки

Київ • УНН

 • 32813 перегляди

Єрмак зустрівся з французькою делегацією та обговорив нагальні оборонні потреби України та безпекову ситуацію в умовах триваючої російської агресії.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із делегацією Франції, до складу якої увійшли радники президента Франції Ксав’є Шатель, Бертран Бюшвальтер та заступник керівника особистого штабу французького президента бригадний генерал Жан де Моніко. Про це йдеться у пресслужбі Офісу президента, передає УНН.

Деталі

У зустрічі також узяли участь заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква та Надзвичайний і Повноважний Посол Французької Республіки в Україні Гаель Весьєр.

Під час зустрічі делегати обговорили нагальні потреби України в оборонній сфері, а також контакти на найближчу перспективу. 

Андрій Єрмак подякував Франції за допомогу Україні під час російської агресії та всебічну підтримку євроатлантичної інтеграції нашої держави. Було обговорено актуальну безпекову ситуацію в Україні та основні оборонні потреби.

Сторони обмінялися думками щодо двосторонніх контактів на найближчу перспективу.

Керівник Офісу Президента поінформував французьку сторону про перебіг реалізації пунктів Української формули миру та висловив сподівання на долучення до цього процесу якомога більшої кількості країн світу.

Ситуація на фронті та "Формула миру": Єрмак провів важливу розмову з радниками США та Британії12.11.23, 07:32 • 218695 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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