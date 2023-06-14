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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Ермак провел разговор с советником премьер-министра Индии: обсудили Формулу мира и ракетный террор россии

Киев • УНН

 • 1110359 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником по вопросам национальной безопасности Премьер-министра Индии Аджитом Кумаром Довалом. Стороны в частности обсудили украинскую формулу мира и ракетный террор россии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.

Ермак провел разговор с советником премьер-министра Индии: обсудили Формулу мира и ракетный террор россии

Детали

Как отмечается, главной темой разговора стала реализация украинской формулы мира, в частности консолидация международной поддержки украинского мирного плана и возможность присоединения Индии к имплементации его отдельных пунктов.

В этом контексте стороны отдельно обсудили подготовку к проведению Глобального саммита мира. Андрей Ермак отметил необходимость привлечения к участию в этом мероприятии широкого круга стран, в частности Глобального Юга.

"Последние события еще раз доказали, что украинская формула мира актуальна как никогда – как для Украины, так и для всего мира. Мы активно работаем с партнерами над подготовкой Глобального саммита по имплементации формулы. Ожидаем, что Индия примет в нем участие", – отметил Ермак.

Кроме того, руководитель ОП подробно проинформировал Аджита Кумара Довала о текущей ситуации на фронте, а также о продолжающемся ракетном и дроновом терроре россии против мирных украинских городов и гражданских. Он отметил катастрофические экологические и гуманитарные последствия теракта, совершенного рф на Каховской ГЭС, и призвал Индию присоединиться к международному сообществу, прилагающему усилия для ликвидации последствий этой техногенной катастрофы.

"Подрыв Каховской ГЭС является преднамеренным террористическим актом и очередным военным преступлением россии. Это одно из крупнейших современных преступлений экоцида. Агрессор вызвал беспрецедентную техногенную, экологическую и гуманитарную катастрофу, а также создал угрозу ядерного инцидента на крупнейшей в Европе Запорожской АЭС. Мир должен действовать решительно и срочно, чтобы нейтрализовать эти глобальные вызовы", – подчеркнул Андрей Ермак.

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