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Єрмак провів розмову з радником прем’єр-міністра Індії: обговорили Формулу миру та ракетний терор росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником із питань національної безпеки Прем’єр-міністра Індії Аджитом Кумаром Довалом. Сторони зокрема обговорили українську формулу миру та ракетний терор росії. Про це пише УНН з посиланням на Офіс Президента України.

Єрмак провів розмову з радником прем’єр-міністра Індії: обговорили Формулу миру та ракетний терор росії

Деталі

Як зазначається, головною темою розмови стала реалізація української формули миру, зокрема консолідація міжнародної підтримки українського мирного плану та можливість приєднання Індії до імплементації його окремих пунктів.

У цьому контексті сторони окремо обговорили підготовку до проведення Глобального саміту миру. Андрій Єрмак відзначив необхідність залучення до участі в цьому заході якнайширшого кола країн, зокрема Глобального Півдня.

"Останні події ще раз довели, що українська формула миру актуальна як ніколи – як для України, так і для всього світу. Ми активно працюємо з партнерами над підготовкою Глобального саміту з імплементації формули. Очікуємо, що Індія візьме в ньому участь", – зазначив Єрмак.

Крім того, керівник ОП докладно поінформував Аджита Кумара Довала про поточну ситуацію на фронті, а також про тривалий ракетний і дроновий терор росії проти мирних українських міст і цивільних. Він наголосив катастрофічних екологічних і гуманітарних наслідків теракту, вчиненого рф на Каховській ГЕС, і закликав Індію долучитися до міжнародної спільноти, що докладає зусиль для ліквідації наслідків цієї техногенної катастрофи.

"Підрив Каховської ГЕС є навмисним терористичним актом і черговим воєнним злочином росії. Це один із найбільших сучасних злочинів екоциду. Агресор спричинив безпрецедентну техногенну, екологічну та гуманітарну катастрофу, а також створив загрозу ядерного інциденту на найбільшій у Європі Запорізькій АЕС. Світ повинен діяти рішуче й терміново, щоб нейтралізувати ці глобальні виклики", – підкреслив Андрій Єрмак.

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