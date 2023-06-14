Єрмак провів розмову з радником прем’єр-міністра Індії: обговорили Формулу миру та ракетний терор росії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником із питань національної безпеки Прем’єр-міністра Індії Аджитом Кумаром Довалом. Сторони зокрема обговорили українську формулу миру та ракетний терор росії. Про це пише УНН з посиланням на Офіс Президента України.
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Як зазначається, головною темою розмови стала реалізація української формули миру, зокрема консолідація міжнародної підтримки українського мирного плану та можливість приєднання Індії до імплементації його окремих пунктів.
У цьому контексті сторони окремо обговорили підготовку до проведення Глобального саміту миру. Андрій Єрмак відзначив необхідність залучення до участі в цьому заході якнайширшого кола країн, зокрема Глобального Півдня.
"Останні події ще раз довели, що українська формула миру актуальна як ніколи – як для України, так і для всього світу. Ми активно працюємо з партнерами над підготовкою Глобального саміту з імплементації формули. Очікуємо, що Індія візьме в ньому участь", – зазначив Єрмак.
Крім того, керівник ОП докладно поінформував Аджита Кумара Довала про поточну ситуацію на фронті, а також про тривалий ракетний і дроновий терор росії проти мирних українських міст і цивільних. Він наголосив катастрофічних екологічних і гуманітарних наслідків теракту, вчиненого рф на Каховській ГЕС, і закликав Індію долучитися до міжнародної спільноти, що докладає зусиль для ліквідації наслідків цієї техногенної катастрофи.
"Підрив Каховської ГЕС є навмисним терористичним актом і черговим воєнним злочином росії. Це один із найбільших сучасних злочинів екоциду. Агресор спричинив безпрецедентну техногенну, екологічну та гуманітарну катастрофу, а також створив загрозу ядерного інциденту на найбільшій у Європі Запорізькій АЕС. Світ повинен діяти рішуче й терміново, щоб нейтралізувати ці глобальні виклики", – підкреслив Андрій Єрмак.
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