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Зеленський доручив напрацювати проект резолюції Генасамблеї ООН щодо створення спецтрибуналу

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Президент Володимир Зеленський доручив напрацювати проект резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо необхідності створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії, який був би скоординований із позицією партнерів України. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.

Зеленський доручив напрацювати проект резолюції Генасамблеї ООН щодо створення спецтрибуналу

Деталі

Повідомляється, що Зеленський провів нараду щодо створення спеціального міжнародного трибуналу, який судитиме російське військово-політичне керівництво за злочин агресії проти України.

Президент акцентував, що окупаційні російські війська в Україні вдаються до найтяжчих форм агресії: незаконна анексія територій, убивства, катування, зґвалтування мирного населення, геноцид, знищення об'єктів цивільної інфраструктури тощо.

Цитата

«Трибунал необхідний для того, щоб покарати агресора, який розпочав неспровоковану війну проти нашої країни, і таким чином відновити справедливість», – зазначив Зеленський.

За його словами, без покарання рф за злочин агресії світова архітектура безпеки буде зруйнована й більше жодна країна не почуватиметься захищеною.

Зі свого боку заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов заявив, що жорстокість ведення цієї війни з боку російського керівництва та військових переходить усі допустимі межі.

«Володимир Зеленський доручив напрацювати проект резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо необхідності створення спеціального міжнародного трибуналу, який був би скоординований із позицією партнерів України», - зазначається в повідомленні.

Також на зустрічі було ухвалено рішення проаналізувати механізм формування трибуналу шляхом підписання низкою країн-партнерів відповідної міжнародної угоди. При цьому для решти держав залишиться можливість, не бувши засновниками трибуналу, підтримувати його діяльність та визнавати рішення.

Доповнення

Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США проголосував за резолюцію щодо офіційної підтримки створення спеціального трибуналу для покарання за злочин агресії проти України.

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