У Палаті представників США підтримали резолюцію про спецтрибунал для рф
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США проголосував за резолюцію щодо офіційної підтримки створення спеціального трибуналу для покарання за злочин агресії проти України. Про це повідомив автор документа конгресмен Білл Кітінг, передає УНН.
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«Сьогодні ми на крок ближче до справедливості для України. Мій законопроект про офіційну підтримку створення спеціального трибуналу щодо злочинів агресії в Україні підтримали у комітеті із закордонних справ», - написав Кітінг у Twitter.
Він зазначив, що цей спеціальний трибунал є ланкою, якої не вистачає, у розслідуванні воєнних злочинів росії та необхідним кроком для притягнення росії до відповідальності за її дії.
Доповнення
Коаліцію (Core Group) держав зі створення спеціального трибуналу зі злочину агресії було створено з ініціативи Міністерства закордонних справ України. Наразі до неї входять 37 держав, у тому числі країни G7 та ЄС.
Усі 37 учасників саміту підтвердили свою рішучість притягнути найвище керівництво росії до відповідальності за злочин агресії проти України.
Європейський парламент та Парламентська асамблея Ради Європи також проголосували за створення спеціального міжнародного трибуналу.
37 країн-учасниць коаліції спеціального російського трибуналу нещодавно провели зустріч у Таллінні.