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"Началось как спецоперация, закончится спецтрибуналом": 37 стран-участниц коалиции Специального российского трибунала провели встречу в Таллине

Киев • УНН

 • 933215 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Сегодня в Эстонии состоялось заседание 37 стран по созданию Специального трибунала по делу о преступлении агрессии россии, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter, передает УНН.

Цитата

"Основная группа из 37 государств собралась сегодня в Таллинне, чтобы продвинуть свою работу над Специальным трибуналом и найти решение для его правовых параметров. путин и его приспешники должны знать: то, что началось как "спецоперация", закончится спецтрибуналом", - написал министр Кулеба.

Дополнение

Коалиция (Core Group) государств по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии была создана по инициативе Министерства иностранных дел Украины. Сейчас в нее входят 37 государств, в том числе страны G7 и ЕС.

Все 37 участников саммита подтвердили свою решимость привлечь высшее руководство россии к ответственности за преступление агрессии против Украины.

Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы также проголосовали за создание Специального международного трибунала.

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