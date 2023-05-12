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"Почалося як спецоперація, закінчиться спецтрибуналом": 37 країн-учасниць коаліції Спеціального російського трибуналу провели зустріч в Талліні

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Сьогодні в Естонії відбулося засідання 37 країн зі створення Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії росії, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter, передає УНН.

Цитата

"Основна група із 37 держав зібралася сьогодні в Таллінні, щоб просунути свою роботу над Спеціальним трибуналом та знайти рішення для його правових параметрів. путін та його поплічники мають знати: те, що почалося як "спецоперація", закінчиться спецтрибуналом", - написав міністра Кулеба.

Доповнення

Коаліцію (Core Group) держав зі створення Спеціального трибуналу зі злочину агресії було створено з ініціативи Міністерства закордонних справ України. Наразі до неї входять 37 держав, у тому числі країни G7 та ЄС.

Усі 37 учасників саміту підтвердили свою рішучість притягнути найвище керівництво росії до відповідальності за злочин агресії проти України.

Європейський парламент та Парламентська асамблея Ради Європи також проголосували за створення Спеціального міжнародного трибуналу.

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