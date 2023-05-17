В Палате представителей США поддержали резолюцию о спецтрибунале для рф

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«Сегодня мы на шаг ближе к справедливости для Украины. Мой законопроект об официальной поддержке создания специального трибунала по преступлениям агрессии в Украине поддержали в комитете по иностранным делам», - написал Китинг в Twitter.

Он отметил, что этот специальный трибунал является недостающим звеном в расследовании военных преступлений россии и необходимым шагом для привлечения россии к ответственности за ее действия.

Дополнение

Коалиция (Core Group) государств по созданию специального трибунала по преступлению агрессии была создана по инициативе Министерства иностранных дел Украины. Сейчас в нее входят 37 государств, в том числе страны G7 и ЕС.

Все 37 участников саммита подтвердили свою решимость привлечь высшее руководство россии к ответственности за преступление агрессии против Украины.

Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы также проголосовали за создание специального международного трибунала.

37 стран-участниц коалиции специального российского трибунала недавно провели встречу в Таллинне.