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В Палате представителей США поддержали резолюцию о спецтрибунале для рф

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 мая. УНН. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США проголосовал за резолюцию относительно официальной поддержки создания специального трибунала для наказания за преступление агрессии против Украины. Об этом сообщил автор документа конгрессмен Билл Китинг, передает УНН.

Цитата

«Сегодня мы на шаг ближе к справедливости для Украины. Мой законопроект об официальной поддержке создания специального трибунала по преступлениям агрессии в Украине поддержали в комитете по иностранным делам», - написал Китинг в Twitter.

Он отметил, что этот специальный трибунал является недостающим звеном в расследовании военных преступлений россии и необходимым шагом для привлечения россии к ответственности за ее действия.

Дополнение

Коалиция (Core Group) государств по созданию специального трибунала по преступлению агрессии была создана по инициативе Министерства иностранных дел Украины. Сейчас в нее входят 37 государств, в том числе страны G7 и ЕС.

Все 37 участников саммита подтвердили свою решимость привлечь высшее руководство россии к ответственности за преступление агрессии против Украины.

Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы также проголосовали за создание специального международного трибунала.

37 стран-участниц коалиции специального российского трибунала недавно провели встречу в Таллинне.

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