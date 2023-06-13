Зеленский поручил наработать проект резолюции Генассамблеи ООН по созданию спецтрибунала

Детали

Сообщается, что Зеленский провел совещание по созданию специального международного трибунала, который будет судить российское военно-политическое руководство за преступление агрессии против Украины.

Президент акцентировал, что оккупационные российские войска в Украине прибегают к тяжелым формам агрессии: незаконная аннексия территорий, убийства, пытки, изнасилования мирного населения, геноцид, уничтожение объектов гражданской инфраструктуры и тому подобное.

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«Трибунал необходим для того, чтобы наказать агрессора, который начал неспровоцированную войну против нашей страны, и таким образом восстановить справедливость», – отметил Зеленский.

По его словам, без наказания рф за преступление агрессии мировая архитектура безопасности будет разрушена и больше ни одна страна не будет чувствовать себя защищенной.

Со своей стороны заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов заявил, что жестокость ведения этой войны со стороны российского руководства и военных переходит все допустимые пределы.

«Владимир Зеленский поручил разработать проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о необходимости создания специального международного трибунала, который был бы скоординирован с позицией партнеров Украины», - отмечается в сообщении.

Также на встрече было принято решение проанализировать механизм формирования трибунала путем подписания рядом стран-партнеров соответствующего международного соглашения. При этом для остальных государств останется возможность, не будучи учредителями трибунала, поддерживать его деятельность и признавать решения.

Дополнение

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США проголосовал за резолюцию об официальной поддержке создания специального трибунала для наказания за преступление агрессии против Украины.